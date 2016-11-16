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BRENT PETROL 47 DOLARI AŞTI

16 Kasım 2016 Çarşamba 11:03
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Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) arz kısıntısına ilişkin anlaşmasının sonuçlanacağı beklentileriyle dün yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken, bugün 47 doların üzerinde seyrediyor.

BRENT PETROL 47 DOLARI AŞTI
İSTANBUL (AA) - 

ABD'de dün açıklanan haftalık petrol stokları 3,7 milyon varil artarak 1,5 milyon varillik piyasa beklentisini aştı. Stoklardaki artışa karşın, OPEC üyelerinin üretim kısıntısına ilişkin anlaşmanın 30 Kasım'da yapacakları toplantıda sonuçlanmasına yönelik girişimlerde bulunduğu haberleri petrol fiyatlarında hızlı yükselişi beraberinde getirdi. 

Gelişmeler sonrasında Brent petrolün varil fiyatı dün güne 44,7 dolardan başlaması sonrasında yüzde 5,1 artarak 47 doların hemen üzerinden kapandı. Bugün ise yükselişini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, 46,6-47,4 dolar bandında hareket ediyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,5 yükselişle 46,09 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak sanayi üretimi, Üretici Fiyatları Endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatı için 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 47,9 doların direnç konumunda bulunduğunu, 46,2 doların ise destek olarak izleneceğini kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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