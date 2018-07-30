BOYNER'DEN ONLINE ALIŞVERİŞTE BÜYÜME REKORU

Perakende sektörünün en güçlü markalarından biri olan Boyner, mağazalarındaki başarılı perfomansını e-ticarette de sürdürüyor. Müşterilerine daha iyi bir online alışveriş deneyimi sunmak için internet mağazası boyner.com.tr’nin alt yapısını güçlendiren ve mobil alışveriş uygulamasını yenileyen Boyner, 2018 yılının ilk yarısında ziyaret ve büyüme rekoru kırdı. 50 milyondan fazla ziyaretçi sayısına ulaşan boyner.com.tr'nin Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasındaki satış performansında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 gibi yüksek bir oranda büyüme gerçekleşti.

Çılgın Kelebek İndirimi e-ticareti de uçurdu

Yılın ilk yarısında en çok satış yapılan dönem mayıs ayı oldu. 25–26–27 Mayıs tarihlerinde yapılan, milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı Çılgın Kelebek kampanyası e-ticaret satışlarına da ivme kazandırdı. Mağazalara milyonlarca kişi akın ederken, boyner.com.tr internet mağazasında 7/24 Çılgın Kelebek alışverişi vardı. boyner.com.tr'de bu dönemde 22 binden fazla ayakkabı, pantolon, t-shirt ve gömlek satıldı. Mayıs ayının ardından haziran ve ocak ayları boyner.com.tr'de cironun ek yüksek olduğu aylar oldu.

“Pazartesi sendromu” online alışverişi artırdı!

boyner.com.tr'nin Ocak - Haziran 2018 dönemine ait verileri, çalışanlar arasında yaygın olan pazartesi sendromunun internet alışverişine olan etkisini de ortaya çıkardı. Yapılan analize göre kullanıcılar en çok haftanın başladığı pazartesi günlerinde online alışveriş yapıyor. boyner.com.tr üzerinde 47 bine yakın işlemin kaydedildiği pazartesi günlerini, cuma ve perşembe günleri takip ediyor.

En çok “ayakkabı” satıldı

boyner.com.tr’nin açıkladığı verilerde, 2018 yılının ilk yarısında en çok satılan ürünlere de yer verildi. En çok ilgi gören ürün 180 bin adet satışla “ayakkabı” oldu. Ayakkabıyı sırasıyla “tişört” (100 bin adet),” gömlek” (37 bin adet), “pantolon” (35 bin adet) ve “mont” (25 bin adet) takip etti.

Kadınlar ve erkekler aynı oranda alışveriş yaptı

boyner.com.tr’nin müşteri profilinde kadınların ve erkeklerin oranı birbirine çok yakın rakamlardan oluşuyor. En çok online alışveriş yapan tüketici profilini 25 - 34 yaş arasında kişiler oluştururken, 18 yaşından 65 yaşına kadar farklı gruplardan ziyaretçiler boyner.com.tr’nin müşterileri arasında yer alıyor.

Büyükşehirler online alışverişte zirvede

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ziyaretçiler boyner.com.tr’nin online alışverişte sunduğu avantajlardan yararlanırken, satış oranı en yüksek 10 il şöyle sıralandı: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kocaeli, Konya ve Gaziantep.

Boyner Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztap: “Türkiye e-ticaret pazarı 2017’de yüzde 37, boyner.com.tr yüzde 72 büyüme gösterdi”

Aynı zamanda Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ETİD’in Yönetim Kurulu Üyesi de olan Boyner Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztap boyner.com.tr’nin 6 aylık performansıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de e-ticaret pazarının genel perakende içindeki payının yüzde 4,1 olduğunu belirterek, bu alanda daha gidilecek çok yol olduğuna değindi. Öztap, “Türkiye e-ticaret pazarı 2017’de yüzde 37, boyner.com.tr ise aynı dönemde yüzde 72 büyüme gösterdi. boyner.com.tr son yıllarda sektör büyümesinin çok üstünde bir ivme ile büyümeye devam ediyor. 2017 yılında omni-channel stratejimizde bir dönüşüm süreci başlattık ve şimdi bu dönüşümün meyvelerini alıyoruz” dedi. Öztap sözlerine şöyle devam etti: “Yenilenen Boyner uygulamasının trafiği sunduğu alışveriş deneyimi ile geçen seneye oranla yüzde 900 arttı ve toplamda 1,3 milyon indirilerek en çok ilgi gören uygulamalardan biri oldu. Ocak - Haziran 2018 tarihleri arasında uygulamanın kullanım trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 büyüdü. Bu süreçte, online ve offline kanalları aynı anda kullanan multichannel müşteri oranı iki katına çıkarken; boyner.com.tr ve Morhipo'dan satın alınan ürünlerin Boyner Mağazaları'ndaki teslimat noktalarından alınmasını, iade ya da değişim yapılmasını sağlayan “Tıkla Gel” hizmetinden faydalanan sipariş oranı yüzde 15 seviyelerini geçti. 2017 yılının son çeyreğinde hayata geçirilen sistemler ile online’dan verilen siparişlerin müşterilere yüzde 27 oranında daha kısa zaman diliminde ulaşması sağlandı. 2018 yılında e-ticarette 3 haneli büyüme, 3 yıl içinde ise boyner.com.tr’nin ciro içindeki payını ise yüzde 15’e getirmeyi hedefliyoruz.”