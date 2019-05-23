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Borsayı düşüren etkenler hakkında bir analiz...

Son 23 günün 19 gününde düşen bir borsamız var.

Borsayı düşüren etkenler hakkında bir analiz...

Son 23 günün 19 gününde düşen bir borsamız var.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:24
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Borsayı düşüren etkenler hakkında bir analiz...

Son 23 günün 19 gününde düşen bir borsamız var. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında toparlayan borsa, sonrasında itiraz sürecinin uzaması ile dönüşe geçmişti. Üstelik MKK verilerine göre yabancı payı % 63.94 seviyesinde. Yani Temmuz 2018’de % 61e kadar gerileyen yabancı payı, son dönemdeki satışlara rağmen o zamanın altına inmemiş. Ama borsa düştükçe düşüyor. Bunun mesebbibi kim acaba?  Son olarak BIST 100 endeksi, dünü de % 1.92 düşüşle 83,675 puandan kapattı. Yani artık 84 bin altını gördü ve dolar bazında ise 13 bin seviyelerine indi. 

Yalnız dikkat çeken bir durum var: Borsadaki bu dalga dolar ve faizde yaşanmıyor. Gösterge tahvil faizi 9 gündür aynı seviyede iken dolar kuru 7-10 Mayıs arasında gördüğü 6,15 TL’nin altında sakince işlem görüyor. Bu da bir nebze iyi bir şey. Çünkü borsada yerlinin payı az. Borsa düştükçe yabancının portföyü daha çok dayak yiyor.

Avrupa’da bugün parlamento seçimleri başlıyor. 4 gün boyunca ülkelerde seçim olacak. Euro bakalım nasıl seyredecek. Seçim öncesi son €/$ verisi 1.1150 seviyesinde.  İngiltere de ise May’in son projesi gündemde. Yarın istifa edeceğine dair haberler de basına yansıdı.

FED'in 30 Nisan-1 Mayıs tarihli toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda sabır vurgusu yinelendi ama bir sonraki faiz adımının ne olacağına dair sinyal verilmedi. ABD borsaları hafif düşüşlerle kapanırken Asya’da da hafif negatif bir gün yaşanıyor.

Dün YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Bugün TCMB, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını paylaşacak. Borsada ise CEO Event Medya şirketinin birincil piyasada arzı başlayacak.  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün 13.30'da 'İVME Finansman Paketi'ni açıklayacak.

Yunus KAYA

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Araştırma Müdürü

Son Güncelleme: 23.05.2019 11:36
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