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Borsan Türkmenistan fuarında ilgi odağı

Türkiye’nin önde gelen yerli sermayeli sanayi kuruluşu Borsan Grup, kablo ve aydınlatma sektörlerinde saygın bir yere sahip Borsan Kablo ve Borled markalarıyla, Türkmenistan’da gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri 2018 Fuarı’nda ilgi odağı oldu. Borsan standını ziyaret edenler arasında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Amandurdu İşanov ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldılar.

Borsan Türkmenistan fuarında ilgi odağı

Türkiye’nin önde gelen yerli sermayeli sanayi kuruluşu Borsan Grup, kablo ve aydınlatma sektörlerinde saygın bir yere sahip Borsan Kablo ve Borled markalarıyla, Türkmenistan’da gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri 2018 Fuarı’nda ilgi odağı oldu. Borsan standını ziyaret edenler arasında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Amandurdu İşanov ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldılar.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:16
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Borsan Türkmenistan fuarında ilgi odağı

Türkiye’nin yerli sermayeli öncü sanayi kuruluşu Borsan Grup, kablo ve aydınlatma ürünleri ile ülkemizin yanı sıra dış ticaret pazarlarında güçlü büyümesini sürdürüyor.

Kablo ve LED aydınlatma ürünleri alanında Borsan Kablo ve Borled markalarıyla varlık gösteren Borsan, ülkemizin Türkmenistan’daki en güçlü ticari görünürlük platformu olarak gösterilen Türkmenistan Türk İhraç Ürünler Fuarı’nda büyük ilgi çekti.

Türk ihracatçıları için giderek daha önemli bir pazar haline gelen Türkmenistan’ın Aşkabat kentinde, 15-17 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen fuarda kozmetikten otomotive, tarımdan makine endüstrisine pek çok sektörden Türk ihracatçıları yer aldı.

Borsan Kablo ve Borled ürünlerinin sergilendiği fuar, iş adamlarının yoğun ilgisini çekti. Fuara İhracat Müdürü Esra Gün ve Pazarlama Müdürü Can Okan Yılmaz liderliğinde katılan Borsan ekibi, pek çok potansiyel iş ortağı ile görüşmeler gerçekleştirdi. Kendi alanlarında yüksek teknolojili ürünlerin sergilendiği Borsan standı, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin de yoğun ilgisini çekti.

Borsan standını ziyaret edenler arasında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Amandurdu İşanov ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet de yer aldı. Ziyaretçiler, sergilenen kablo ve aydınlatma ürünleri hakkında bilgi aldılar.

Son Güncelleme: 27.12.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
TürkenistanBorsan
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