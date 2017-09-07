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BORSADA YABANCI ALIMLARI 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

07 Eylül 2017 Perşembe 13:30
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Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcıların bu yılki net alımları 2 milyar doları aştı

BORSADA YABANCI ALIMLARI 2 MİLYAR DOLARI AŞTI
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar ağustos ayında alımlara devam ederek bu yılki net alım tutarını 2 milyar 114 milyon dolara çıkardı. 

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, borsada, yılbaşından bu yana mart ayı hariç aylık bazda net alım tarafında yer alan yabancı yatırımcılar, ağustos ayını da 280 milyon dolarlık alımla tamamladı. 

Yabancı yatırımcının, ağustos ayındaki 280 milyon dolarlık alımıyla yıl başından bu yana gerçekleştirdiği net alış tutarı 2 milyar 114 milyon dolara yükseldi. Yabancı yatırımcılar aylık bazda bu yıl sadece mart ayında, 48 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmişti. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yabancı alımlarının desteği ile ağustos ayında TL bazında yüzde 2,31, dolar bazında ise yüzde 4,29 yükseliş kaydetti. Endeksin ağustos kapanışı itibarıyla yılbaşına göre yükselişi ise TL ve dolar bazında yüzde 40'ı aştı. Bu dönemde TL bazlı BIST 100 endeksi 110.531 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.


- Yabancılar ağustosta en çok Türk Hava Yolları hissesi aldı 

Yabancı yatırımcılar 122,2 milyon dolarlık net alımla geçen ay en çok Türk Hava Yolları hissesi tercih ederken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 43,2 milyon dolar ile Tüpraş oldu. 

Bu dönemde yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Türk Hava Yollarını 67,5 milyon dolar ile Kardemir (D), 32,5 milyon dolar ile Turkcell, 30,6 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 25,9 milyon dolar ile Tekfen Holding izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Tüpraş'ın ardından ağustosta en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 33,8 milyon dolar ile Emlak Konut Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı, 28,5 milyon dolar ile Arçelik ve 17,5 milyon dolar ile ASELSAN oldu.


Anadolu Haber Ajansı
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