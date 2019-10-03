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Borsada "kesintisiz işlem" dönemi yarın başlıyor!

Borsa İstanbul'da, yarından itibaren 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmaya başlayacak.

Borsada "kesintisiz işlem" dönemi yarın başlıyor!

Borsa İstanbul'da, yarından itibaren 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmaya başlayacak.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:49
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Borsada "kesintisiz işlem" dönemi yarın başlıyor!

Borsa İstanbul'da, yarından itibaren dünya borsalarına uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmaya başlayacak.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yarın açılış seansı, halen uygulandığı şekilde saat 09.40'ta başlayacak. Pay Piyasası'nda, sürekli işlem yöntemi ise saat 10.00'da başlayacak ve kesintisiz olarak 18.00'a kadar devam edecek. 

Borsa İstanbul tarafından ağustosta yapılan duyuruda, bugüne kadar 13.00-14.00 saatlerinde ara verilen sürekli işlem yönteminin, 4 Ekim itibarıyla 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz olarak uygulanmasına karar verildiği bildirilmişti. 

Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bulunduğumuz saat diliminde öğle arasında Borsa İstanbul Pay Piyasası kapalıyken diğer tüm borsaların açık olduğunu belirtti. 

Öğle arasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'nin sahip olduğu merkezi konum avantajını daha iyi kullanacağını vurgulayan Gönen, "Bunun yanı sıra pay piyasası, 2015 yılından bu yana öğle arası olmayan vadeli işlemler piyasası ile daha uyumlu hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu. 

Son Güncelleme: 03.10.2019 16:58
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