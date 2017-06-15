BORSA İSTANBUL'DA GONG MAVİ İÇİN ÇALDI

İSTANBUL (AA) - Mavi'nin payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Jean ve hazır giyim markası Mavi, 26. yılında halka açıldı. Bugün Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen törende "gong" Mavi için çaldı.

Mavi'nin payları 21 Haziran'da BİST 30 endeksine dahil olacak. MAVI kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Mavi'nin halka arzına, Türkiye'de İş Yatırım liderliğinde kurulan ve 25 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum, yurt dışında ise Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch aracılık etti.

Mavi'nin halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Mavi Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Akarlılar, Global Marka Direktörü Elif Akarlılar, Turkven Genel Müdürü ve Mavi Yönetim Kurulu Üyesi Seymur Tarı, Mavi Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz, markanın yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi çalışanları, bu sürece dahil olan tüm iş ortakları ile Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

-"Artık daha büyük projeleri daha hızlı hayata geçirebileceğiz"

Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, gong töreninde yaptığı konuşmada, şirketin Borsa İstanbul ailesine katılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Mavi paylarının 21 Haziran'da BİST 30 endeksine dahil olacağını bilmenin ayrıca gurur verici olduğunu belirten Yavuz, "Çok başarılı bir halka arz süreci geçirdik. Türkiye'de olduğu kadar küresel finans çevrelerinde de büyük ilgiyle karşılandık. Mavi'nin kalitesini, müşteriyle kurduğumuz duygusal bağı, yarattığımız değerleri, ilkelerimizi, finansal gücümüzü ve büyümemizi her dönemde körükleyen öz sermayemizi yatırımcılara anlattık. Çok mutluyuz ki hedeflediğimiz en doğru, en kaliteli yatırımcı kitlesine ulaştık ve yurt dışından 3,1 kat fazla talep aldık." dedi.

Yavuz, Türkiye'ye ve bu ülkenin genç nüfusuna her zaman çok güvendiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin mükemmel tekstil ekosisteminin bugüne kadar kendilerini hiç yanıltmadığını vurgulayan Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Perakendeci olarak hem Türkiye'de, hem de uluslararası pazarlarda her şart altında büyümeyi sürdürdük. Mavi, 2016'da dünyada 7,5 milyon adet jean sattı. Her yıl 1 milyon yeni müşteriyi Mavi'yle buluşturuyoruz. Artık daha büyük projeleri daha hızlı bir şekilde hayata geçirebileceğiz ve Mavi'yi gerçek anlamda küresel bir marka haline getireceğiz. Hedefimiz; yeni ortaklarımızla ve çok güçlü bir yönetim kuruluyla Mavi'yi Türkiye'de, dünyada ve e-ticaret kanallarında daha hızlı büyütmek. Bu süreçte bize güvenen ve yanımızda olan tüm iş ortaklarımıza, Mavi çalışanlarına ve yeni yatırımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Artık hep birlikte çok olacağız."

-"Yurt dışında her sene 25-26 mağaza açıyoruz"

Konuşmasından sonra AA'nın sorularını yanıtlayan Cüney Yavuz, yaklaşık 1 sene kadar önce yönetim kurulu olarak Mavi'nin halka açılma aşamasına geldiğine inandıklarını ve bu yönde çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Bu anlamda hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımcılarla ön görüşme yaptıklarını anımsatan Yavuz, sonunda 8-9 Haziran'da talep toplama tarihlerinin gerçekleştiğini, bugün de gongu çalarak Borsa İstanbul'a kote olarak yola çıktıklarını kaydetti.

Yavuz, gelecek dönemde mağazalaşma, yeni müşteri kazanma çalışmaları, pazarlama faaliyetleri ve ürün çeşitlenmesi anlamında hem Türkiye'de hem de yurt dışı pazarlarda yoğun bir tempo ile çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Yüzde 13'lük bir EBİTDA oranımız." var diyen Yavuz, şu anda şirketlerinde 3 bin 340'ın üzerinde kişinin çalıştığı bilgisini verdi.

Yavuz, gelecek dönemde de yeni müşteri kazanma tempolarını koruyarak, benzer bir çizgide büyümelerini sürdüreceklerine inandıklarını ifade etti.

Hissedarlarının önemli bir kısmının yurt dışındaki kaliteli fonlardan gelen taleplerle oluştuğuna dikkati çeken Yavuz, şunları anlattı:

"Bununla gurur duyduk. ABD'de, Kanada'da, Avrupa merkezli Almanya ve Hollanda'da, Rusya'da kendimize ait şirketlerimiz var. Bu pazarlarda hala çok gidecek yolumuz var. Önümüzdeki dönemde hem ABD'de, hem Kanada'da, hem Avrupa'da, hem de Rusya'da büyümeye devam edeceğiz. Toplam ciromuzun şu anda yüzde 20'si Avrupa'dan ve diğer batı ülkelerinden Amerika'dan, Kanada'dan geliyor. Bu oranı artırmak ve daha ileriye taşımak için çabalarımız olacak. Rusya'da da perakendeleşme gayretlerimiz var. 11 mağazamız var. Önümüzdeki dönemde de mağaza sayımızı artırarak o pazarda Mavi'yi sevilen bir marka haline getirmek için yoğun bir tempoda çalışacağız."

Yavuz, yurt dışında her sene 25-26 mağaza açtıklarını, son 8-9 senedir tempolarının bu yönde olduğunu söyledi.

"Geçen seneyi 330'un üzerinde mağaza ile tamamladık." diyen Yavuz, bu sene de planlarının yine 25-26 mağaza açarak, 330'un üzerine ilave mağaza sayısı sağlamak yönünde olacağını dile getirdi.

Yavuz, bulundukları pazarlarda gidecek çok yollarının olduğunu, yakın gelecekte Asya pazarına açılma planları olmadığını ifade etti.





-"Kotasyon yönergesinin değişikliğini SPK'nın onayına sunduk"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ise Mavi'nin halka arzının hem şirket ve borsa, hem de sermaye piyasaları açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yoğun bir hazırlık süreci sonrasında elde edilen 1,2 milyar liralık halka arz büyüklüğünün Borsa İstanbul olarak kendileri için de özledikleri bir gelişmeye işaret ettiğini aktaran Karadağ, "Gelişmiş piyasalarda görmeye alıştığımız yüzde 55 gibi yüksek bir halka açıklık oranından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Sermaye piyasamız ve dolayısıyla ülke ekonomimiz ancak bu iyi örneklerle daha fazla büyüyecek ve gelişecektir." dedi.

Karadağ, Borsa İstanbul olarak çok daha fazla sayıda şirket ve yatırımcının konumlandığı bir finans merkezi olmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

Halka arzların desteklenmesinin bu kapsamda stratejik yol haritalarının çok önemli bir ayağını oluşturduğunu vurgulayan Karadağ, "Söz konusu çabalar, Borsa İstanbul'u ve sermaye piyasalarımızı bölgenin önemli bir gücü haline getirecek büyük bir vizyonun parçasıdır. Mavi de halka arzıyla beraber bu geleceğin inşasına bir tuğla koymuş oluyor." diye konuştu.

Karadağ, halka arzları teşvik etmek için kotasyon ücretlerini azalttıklarını ve kaldırdıklarını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer yandan kotta kalma ücretlerinde de yeni bir düzenlemeyle yüzde 70'e varan indirimler gerçekleştirdik. Benzer şekilde önümüzdeki dönemde yıldız pazarda işlem gören, kar şartları açısından borsaya gelmeyi erteleyen şirketlerimiz için kotasyon yönergesinin değişikliğini SPK'nın onayına sunduk. Yeni halka arzlara ve halka açık şirketlere talebi güçlendirmek için yeni projelerimizle ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda şirketlerin yatırımcılarına farklı ürün ve hediye indirimlerine kadar farklı birçok fırsat sunduk. Ortak sadakat programlarını çok yakında devreye alacağız."





-H&M'in eski CEO'su Mansson da Mavi'nin yönetiminde

İstanbul'da 1991 yılında kurulan Mavi, 1996 yılında başladığı uluslararası yolculuğunda, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Kanada, Almanya ve Rusya başta olmak üzere 35 ülkede 392 monobrand mağaza ve 5 bin 500 satış noktasında müşterileriyle buluşuyor.

Markanın ürünleri kendi perakende ağının yanı sıra Bloomingdale's, Nordstrom ve Peek&Cloppenburg gibi dünyaca ünlü mağaza zincirleri ile Amazon, Zappos ve Zalando gibi online kanallarda da satışa sunuluyor.

Mavi, 2016'da dünyada 7,5 milyon adet jean satışı gerçekleştirdi. 2014 ile 2016 arası ortalama yüzde 21 yıllık bileşik gelir büyümesi ve yüzde 28 yıllık bileşik FAVÖK büyümesi kaydeden şirketin cirosu 2016 mali yılında 1,3 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de ve yurt dışında büyümesini sürdüren Mavi, global e-ticaret kanalında, 2014-2016'te ortalama yüzde 39 yıllık bileşik net satış artışı sağladı.

2016'da 1 milyon yeni müşteriye ulaşan sadakat programında toplam 5,7 milyon müşterisi bulunan Mavi'nin halka arz süreciyle birlikte, şirketin yeni dönem hedeflerine paralel olarak yeni yönetim kurulu ve ayrıca uluslararası bir danışmanlık kurulu da oluşturuldu.

Buna göre Ersin Akarlılar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu yönetimde, üyeler Elif Akarlılar, Cüneyt Yavuz ve Seymur Tarı'dan oluşuyor.

Ahmet Ashaboğlu ile Nevzat Aydın'ın "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri" olduğu şirkette, "Uluslararası Operasyonlar Danışma Kurulu" üyeleri "Godfather of Denim" olarak anılan Adriano Goldschmied ile H&M'in eski CEO'su Fabian Mansson oldu.

Anadolu Haber Ajansı