BORSA "GEZİ" ÖNCESİ SEVİYESİNE DÖNDÜ

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ocak ayında başlayan ralli ile 92.424 puana çıkarak 2013 yılının mayıs ayındaki Gezi olayları öncesinde gördüğü tarihi zirvesine yaklaştı.

BIST 100 endeksi, 2013 yılının mayıs ayında 93.398,33 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, Gezi olayları ile başlayan satıcılı seyrini uzun bir süre devam ettirmiş, bugüne kadar da 92.000 seviyelerini 5 kez test etse de bu seviyeleri aşamamıştı.

Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 92.000 puanın üzerinde kapanış yaparak, TL bazında önemli bir eşiği geçen BIST 100 endeksi, dolar bazında bakıldığında ise halen çok önemli bir getiri potansiyeline sahip görünüyor. Mayıs 2013'te dolar bazında 50.860 puanı gören BIST 100 endeksi, bu yılki rallisine karşın halen 25.300 seviyelerinde bulunuyor.

Tarihsel olarak bakıldığında dolar bazlı BIST 100 endeksinin zirvesinin 50.000-51.000 bandı, taban seviyesinin ise 20.000-22.000 bandında oluştuğu görülüyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen dünyadan ve iç dinamiklerden kaynaklanan nedenlerle, emsallerine göre ucuz kalan Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisinin arttığını kaydetti.

Küresel tahvil piyasasında 10 yıllık tahvil faizlerindeki gevşemenin pay piyasalarını desteklediğini söyleyen Gürleyen, doların diğer para birimleri karşısında değerleneceği beklentilerinin de azaldığını kaydetti.

- "Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yükselttik"

Gürleyen, Fransa'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu öncesinde bunun korku unsuru olarak yatırımcıları tedirgin ettiğini, ancak son dönemde bu korkunun azaldığını, aynı zamanda ABD, Çin ve Kuzey Kore odaklı jeopolitik risklerin de azalış eğiliminde olmasının borsa yatırımcısının alım iştahını artırdığını dile getirdi.

Yurt içinde ise iki hafta öncesine kadar halk oylamasına ilişkin tedirginliklerin, geçen hafta yerini "evet" sonucu çıkacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla yerini iyimserliğe bıraktığını hatırlatan Gürleyen, "Bu gelişmelerde korkulanın olmaması Borsa İstanbul'daki yükseliş rallisinin en önemli sebebi. Yatırımcıların bundan sonraki dönem için istediği, odak noktası olacak ve belirsizlik yaratacak bir tarihin önlerine gelmemesi. Herkes işine odaklanmak istiyor." dedi.

Gürleyen, dünya geneline göre ucuz kalan Borsa İstanbul'un bu farkı kapatmaya çalıştığını kaydederek, toplumdaki siyasi kamplaşmaların finans sektörünü de olumsuz etkilediğini, bunun iş adamı düzeyinde de benzer bir duruma işaret ettiğini dile getirdi.

Halk oylamasında "evet" sonucu çıkması sonrasında yatırımcılar ve iş adamları düzeyinde beklentilerin daha iyiye gittiğine dikkati çeken Gürleyen, borsanın da bunu fiyatladığını ifade etti.

Gürleyen şu anda konjonktürün Türkiye ekonomisi ve piyasaları için olumlu olduğuna değinerek, "Faizlerin çok artmadığı, küresel ekonominin çok hızlı büyümediği, petrol fiyatlarının düşük seyrettiği ortam Türkiye ekonomisi için iyimserliği artıran bir ortama işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Halk oylaması sonrası ekonomi yönetiminin açıklamaları ve küresel ekonominin piyasaları desteklediğini aktaran Gürleyen, bu gelişmelerle Türkiye'ye ilişkin 2017 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,8'e yükselttiklerini, BIST 100 endeksinde ise 95.000 hedeflerini şimdilik koruduklarını dile getirdi.

Gürleyen, indirgenmiş nakit akımına göre incelendiğinde ise son hesaplamalarla BIST 100 endeksinin hedef değer olarak 97.000 seviyesine işaret ettiğini ve bunun biraz daha da yükselebileceğine dikkati çekerek, kısa vadeli işlemlerde Borsa İstanbul'da alım yönündeki tavsiyelerini devam ettirdiklerini kaydetti.





- "Borsa İstanbul halen önemli oranda ucuz"

SAXO Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy, dolar/TL'nin ABD seçimleri öncesi başlattığı yükseliş hareketiyle ocak ayında 3,94 seviyelerine kadar çıkmasının, BIST 100 endeksinin dolar bazında 30.000 puanlardan 20.000'lere gerilemesine neden olduğunu ve emsallerine göre çok ucuz olarak değerlendiğini dile getirdi.

Tüm zamanların rekoru olan 51.000 puan seviyesi dikkate alındığında Borsa İstanbul'un halen önemli oranda ucuz olduğunu aktaran Paksoy, ayrıca bulunulan seviyelerin yıllara bağlı büyük resimde çok kritik bir desteği de temsil ettiğini dile getirdi.

Paksoy, bu ucuzluğun, TL bazında BIST 100 endeksinin 75.000-78.500 dar bandı içinde sıkışarak belirli bir yükseliş potansiyelini de biriktirmesine vesile olduğunu kaydederek, "Devamında hükümetten üst üste yapısal reform adımları ve teşviklerin devreye girmesi ekonomik büyüme tarafında beklenti oluştururken, kur tarafında etkin ve sıkı para politikası hedefli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları ile kurlarda yaşanan normalleşme süreci, Borsa İstanbul'da önemli bir yükseliş beklentisini de beraberinde getirmiş oldu." dedi.

Bu beklentileri hedef alan yabancı yatırımcıdan gelen ciddi alımlar ile ocak ayı ortasından itibaren yükselişe başlayan BIST 100 endeksinin, lokomotif sektör olan banka karlarının getirdiği manevra alanı ve halk oylaması beklentilerini de fiyatlara katarak yükseliş rallisine girdiğini kaydeden Paksoy, mevcut görünümde 91.500-91.800 direnci kırılarak 93.000 puana yaklaşan endeksin pozitif görünümünü koruduğunu belirtti.

Paksoy, mevcut durumda gösterge tahvilde yüzde 11'ler, uzun vadeli tahvilde ise yüzde 10,50'lere yaklaşılması ile dolar/TL'nin 3,60 civarındaki denge arayışlarının Borsa İstanbul'da banka hisseleri önderliğinde yukarı yönlü hareketi destekleyen içsel dinamikler olduğunu söyledi.





- BIST 100 endeksinde hedefler 95.000 ve 100.000 seviyeleri

TL bazlı grafiklerde Tüm zamanların rekoru olan 93.398 seviyesine çok yaklaşan BIST'in bundan sonra kısa vade adına içsel dinamikler yukarıda belirttiğimiz gibi pozitif kalmaya devam ettikçe ve yurt dışından ekstra negatif bir satış dalgası etkisi gelmedikçe yeni bir rekor görme isteği içinde olacağına değinen Paksoy, yurt içinde siyasi süreç ve yüksek enflasyon sonrası dikkatlerin toplandığı TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları, Fransa seçimlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Paksoy, "Teknik açıdan BIST 100 endeksinde TL bazlı grafiklerde son geçilen 2 senelik direnç olan, şimdi ise destek konumuna gelen 91.500-91.800 üstünde kalınması durumunda ilk etapta 93.000-95.000 bandı ve sonrasında da 97.000-100.000 geniş bandı içindeki yeni rekor seviyeleri hedef olacaktır." dedi.

Kısa sürede önemli prim biriktiren BIST 100 endeksinde, gelmesi muhtemel kar satışları ile 91.500-91.800 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda, 89.000 seviyesinin üzerinde satışların karşılanması ve piyasanın bu seviyelerde konsolide olabilmesinin çok önemli olacağını dile getiren Paksoy, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Bu bölge de kırılmaya başlarsa, yukarı seviyelerde kar alınmayan ve taşınan pozisyonların en azından bir kısmı için stop-loss (zarar kes) düşünülmesini ve temkinli olunmasını önermekteyiz. Dolar bazlı grafiklerde ise 24.000-25.000 puan üzerinde kaldıkça kritik 27.000 ve 30.000 seviyeleri potansiyel hedefler olacaktır."

Anadolu Haber Ajansı