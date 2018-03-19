Bitcoin fetret devrine mi giriyor ?

Tıp doktoru, sağlık ekonomisi analisti, Coin-Turk ortaklarından ve Bitcoin teknik analiz uzmanı Dr. Güvenç Koçkaya Bitcoin’in Fetret Devrine girdiğini söyledi.

Koçkaya “Yakın bir zamanda 20.000$’ı görerek 1. Fetret Devrini yaşamış olan Bitcoin eğer II. Fetret Devrine girerse, 5.000 USD seviyelerini görebilir ve buradan başlayacağı yükseliş ile belki hep bahsedilen 1.000.000 USD seviyelerini önümüzdeki yıllarda görme ihtimali olabilir.”

“Son dönemde Bitcoin fiyatı bir yukarı bir aşağı gidiyor 9000$ seviyesinde olan 200 günlük hareketli ortalamaya dokunup tekrar yükseliyor. 9000$ civarı seviyesi son dönemde 2 kez denenmiş önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu destek kırılmadığı müddetçe Bitcoin fiyatı bu seviyenin üzerinde hareketine devam edebilir.

Ancak benzer bir hareketlilik 2013 sonunda Bitcoin ilk kez 1000$ seviyesini geçtiğinde ve toplum tarafından konuşulmaya başlandığı zamanda da yaşanmıştı.

2013 Aralık ayında 1100$ seviyelerini gören Bitcoin, kısa bir süre sonra düşüşe geçmişti. Aralık 2013’de zirve sonrası düşüşü yine 200 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi olarak çalışmasını durdurmuştu. Ancak 1000$ zirvelerinden geri dönüşte 500$ civarında olan 200 günlük hareketli ortalama seviyesi düşüşe dayanamamış ve aşağı yönlü fiyatın gidişini durduramamıştı. Sonrasında ise Bitcoin fiyatı tabiri caizse bir fetret devrine girdi. Bunu “Bitcoin Fiyatı I. Fetret Devri” diye isimlendirmek isterim.

Mart 2014’de 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkan fiyat, daha önce destek seviyesi olan bu hareketli ortalamanın artık direnç olması ile uzun bir süre bu ortalamanın altında varlığını sürdürdü. Haziran 2015’de ilk kez 200 günlük hareketli ortalama direncini yukarı yönlü kıran fiyat tekrar geriledi. Ancak Ekim 2015’de 240$ seviyesinde olan 200 günlük hareketli ortalama direncini tekrar ve son kez yukarı yönlü kırmıştır. Sonrasında ise 2018 başına kadar da 200 günlük hareketli ortalama fiyata direnç değil, hep destek olarak çalışmıştır.

Ancak günümüze geldiğimizde 2013 yılı sonunda yaşanan hareketlilik gibi inanılmaz bir hız ile Bitcoin/USD fiyatı yükseldi. Bu yükseliş ile Bitcoin/USD fiyatı 20.000 $’ı görmüştür. Bu yükseliş ile de yine 2013 sonunda olduğu gibi toplum tarafından konuşuldu ve ana haber bültenlerine kadar her yerde Bitcoin konusu konuşulmaya başlamıştır. Ancak Aralık 2017 tarihlerinde ve sonrasında yayınladığımız ve bu hareketi yorumladığımız yazılarda olduğu gibi Bitcoin/USD fiyatı bir duraksama devrine girmiş olabilir. Bu son hareket ile Bitcoin/USD fiyatı Şubat 2018 ve Mart 2018 başında 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırmayı denemiş ve bu seviye şimdilik destek olarak çalışmıştır.

Ancak bu seviye ne kadar daha destek olarak çalışır bilinmemektedir. Bilinen teknik bilgi ise eğer 200 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü anlamlı bir şekilde kırılırsa, piyasalar Aralık 2013-Aralık 2015 döneminde neredeyse 2 yıl süren Bitcoin Fiyatı I. Fetret Devrinde olduğu gibi benzer bir sürece girebilir.

Belki böyle bir süreç piyasaların büyüklüğü nedeniyle, 2013-2015 dönemi gibi 2 yıl sürmez ve çok kısa sürede tamamlanabilir veya tam tersi daha da uzun bir süre olabilir. Önceki durumda 1000 $’ı görüp düşüşe geçmiş ve 250$ seviyesi ile tekrar yükselişe geçmiş Bitcoin’in benzer hareketi tekrarlaması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda da 20.000$’ı görmüş Bitcoin Fiyatı eğer II. Fetret Devrine girerse, 5.000 USD seviyelerini görebilir ve buradan başlayacağı yükseliş ile belki hep bahsedilen 1.000.000 USD seviyelerini önümüzdeki yıllarda görme ihtimali olabilir.

Gelecek Bitcoin fiyatına ne getirir bilinmez; ancak bilinen tek şey kripto para piyasası hep yükselmeyeceği gibi hep düşmeyecektir de. Neredeyse 10 yıldır var olan Bitcoin ve kripto değerleri düşündüğümüzde artık hayatımızın vazgeçilmez ve yadsınamaz bir parçası oldukları gerçeğini kabul etmeliyiz. Yatırımcılar Bitcoin ve kripto piyasalarına yatırım yapacakları zaman artık bu düşüş ve çıkışların farkında olmalıdırlar. Her zaman için kaybedildiğinde büyük zararlar doğurmayacak sermayeler ile kripto para piyasalarına girilmesi gerektiği unutulmamalıdır.”

