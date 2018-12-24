Biri sağlıkta diğeri eğitimde ihracat şampiyonu

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli heyeti başkanı Enver Yücel ile Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği hizme ihracatçıları ödül töreninde ihracat şampiyonu olarak ödül aldılar.Haydarpaşa lisesi iki arkadaştan Enver Yücel eğitim sektöründe, Mehmet Ali Aydınlar ise Sağlık sektöründe ihracat şampiyonu olarak ödüle layık görüldüler.Enver Yücel'in kurduğu (BAÜ) Bahçeşehir Üniversitesi 4 bin yabancı öğrencisiyle ülkeye geçen yıl 124 milyon dolar döviz kazandırdı.Mehmet Ali Aydınların başında bulunduğu Acıbadem Sağlık Grubu ise yabancı hasta gelirlerinden 84 milyon dolar yurt dışı yatırımlar ve yönetim danışmanlıklarından toplam 221 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Ödül törenine iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başarısından dolayı iki iş adamını tebrik etti