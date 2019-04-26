Bir dev fabrika daha yabancılara gitti

Filli Boya markasıyla bilinen Betek Boya, Japonya merkezli Nippon Paint Holding'e satıldı. Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı.

Kasım ayında yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü & CO'ya satış için yetki veren şirketin satışını, Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar Instagram hesabından duyurdu.

Gözde Akpınar açıklamasında, "Severek sattım arkadaşlar...Canım şirketimi... Çok sevdim tanıştığım bu insanları. Ne kadar benzer yönlerimiz varmış meğer. İnsani yaklaşımları... Mr. Shae, Mr. Yaw... Samimiyetleri, iş yapış disiplinleri ve direk yaklaşımları beni çok etkiledi. Ne garip, çooook acıyabilirdi canım, ama sevdim onları, bence daha da büyüdü Betek Ailesi... Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Satışın finansal yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi. Yüzde 25 hissesine Alman DAW elinde bulunan Filli Boya'nın ne kadara satıldığı ise belirtilmedi.

Gözde Akpınar yaptığı açıklamada, "Nippon Paint Holding'in firmamıza olan ilgisi ve özeni, Betek A.Ş.'nin sahip olduğu istisnai pozisyonuna, ülkemizin coğrafi stratejik konumuna ve potansiyeline duyduğu güven bizi onurlandırmıştır. Türkiye ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum.“ ifadelerini kullandı.

20,500 çalışanı ile 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren Japon Nippon, Asya Pasifik Bölgesi’nde pazar lideri konumunda. Yaklaşık 12 milyar ABD Doları piyasa değerine sahip olan Naippon, 2018 yılında 5.7 milyar dolarlık satış ve 800 milyon dolar da faaliyet kârı açıklamıştı.

1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş., Türkiye’de dekoratif boya, endüstriyel boya, yalıtım sistemleri, inşaat yapı malzemeleri ve harçları ürünleri üretimi ve satışı yapıyor. 2001 yılından beri ana iş kolu dekoratif boya pazarının öncüsü şirket, Filli Boya, Fawori, Tempo, Capatect, Alsecco ve Alligator markaları altında satışlarını gerçekleştirmekteydi.

Türkiye’de 5.000’e yakın bayiden oluşan geniş bir dağıtım ağına sahip olan Betek, altı üretim tesisinde bine yakın çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

Gözde Akpınar kimdir?

Türkiye onu Filli Boya'nın sahibi olarak tanıyor. Babası Celal Akpınar kansere yenik düşüp zamansız bir şekilde hayata veda ettiğinde Gözde Akpınar 25 yaşındaydı. Ailenin tek çocuğu olan Gözde Akpınar'a babası Avrupa'nın en büyük fabrikasına sahip 340 trilyonluk ciroya sahip devasa bir şirket bırakmıştı. Gözde Akpınar o yaşta yönetim kurulu başkanlığına hazır olmadığı için ilk yıllarda şirketi bir aile dostları yürüttü.

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İŞÇİNİN ÇORBASI YOKSA AÇ KAL Gözde Akpınar babasının kendisine vasiyet niteliğindeki bir sözü üzerinden şirketini idare ediyor. Gözde Akpınar, ‘Babam ‘Kaç kişi çalıştırıyorsan, o kadar insan akşam çorbasını içiyorsa yüzün gülsün. Eğer o kadar insan çorba içemiyorsa sen de aç kal’ derdi .

Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık yüzde 25 pay ile Alman DAW şirketi yer alırken, çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya’nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor.