Binali Yıldırım'dan Sarıyer'de tapu ve rayiç bedel sözü

Binali Yıldırım İmar Barışı Yasası’nın çıkması sürecinde Salih Bayraktar’ın yaptığı katkının önemine de dikkat çekerek “Türkiye’nin en önemli sorunu mülkiyet sorunuydu İmar Barışıyla bu işi hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti. Ve hepsinin bütün arsaları ve evleri kayıt altına alındı. İlk adım tamam. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisandan itibaren biz vereceğiz biz başaracağız. Binali Yıldırım sözü.” şeklinde konuştu.

Yıldırım rayiç bedel konusuyla ilgili olarak da “ Onlar sizin evinizdir sizin arsanızdır. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, emek vermişsiniz oranın çamurunu çiğnemişsiniz, çilesini çekmişsiniz dolasıyla en makul ücretle alacaksınız. Ben burada söz veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.