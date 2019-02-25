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Binali Yıldırım'dan Sarıyer'de tapu ve rayiç bedel sözü

Yıldırım, Sarıyer’de mevcut belediye başkanının 2009 yerel seçimleri öncesi vatandaşlara yolladığı mektupta “tapularınız seçimden sonra elinizde” dediğini hatırlatarak “Tapular ortada yok. Herhalde belediyede kayboldu. Ama bu sefer gelecek merak etmeyin. Bu söz AK Parti sözüdür, bu söz Reis’in sözüdür, bu söz Salih Bayraktar’ın sözüdür. Bizde postada gecikme olmaz. Çok dakik çalışırız.” dedi.

Binali Yıldırım'dan Sarıyer'de tapu ve rayiç bedel sözü

Yıldırım, Sarıyer’de mevcut belediye başkanının 2009 yerel seçimleri öncesi vatandaşlara yolladığı mektupta “tapularınız seçimden sonra elinizde” dediğini hatırlatarak “Tapular ortada yok. Herhalde belediyede kayboldu. Ama bu sefer gelecek merak etmeyin. Bu söz AK Parti sözüdür, bu söz Reis’in sözüdür, bu söz Salih Bayraktar’ın sözüdür. Bizde postada gecikme olmaz. Çok dakik çalışırız.” dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:23
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Binali Yıldırım'dan Sarıyer'de tapu ve rayiç bedel sözü

Binali Yıldırım İmar Barışı Yasası’nın çıkması sürecinde Salih Bayraktar’ın yaptığı katkının önemine de dikkat çekerek “Türkiye’nin en önemli sorunu mülkiyet sorunuydu İmar Barışıyla bu işi hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti. Ve hepsinin bütün arsaları ve evleri kayıt altına alındı. İlk adım tamam. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisandan itibaren biz vereceğiz biz başaracağız. Binali Yıldırım sözü.” şeklinde konuştu.

Yıldırım rayiç bedel konusuyla ilgili olarak da “ Onlar sizin evinizdir sizin arsanızdır. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, emek vermişsiniz oranın çamurunu çiğnemişsiniz, çilesini çekmişsiniz dolasıyla en makul ücretle alacaksınız. Ben burada söz veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Son Güncelleme: 25.02.2019 15:09
Anahtar Kelimeler:
Salih Bayraktarİmar Barışı Yasası​​​​​​​Binali Yıldırım
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