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BİNALARA 'YEŞİL SERTİFİKA' GELİYOR

18 Nisan 2017 Salı 15:48
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle Türkiye genelinde "çevreyle dost" kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine "yeşil sertifika" verilecek.

BİNALARA 'YEŞİL SERTİFİKA' GELİYOR
ANKARA - Burcu Çalık - AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmelik Taslağı" ile Türkiye genelinde "çevreyle dost" ilkeleri baz alarak inşa edilen binalara "yeşil sertifika" verilmesine yönelik yasal altyapı oluşturuldu.

Taslakta, bina sahibi veya yerleşim alanı temsilcilerinin, Yeşil Sertifika Belge başvurularını hazırlanan değerlendirme kılavuzuna uygun olarak bağımsız sürdürülebilirlik uzmanları veya proje müelliflerine hazırlattığı belgelerle, Bakanlıkça yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarına yapması öngörülüyor.

Başvuruları alan belgelendirme kuruluşları, değerlendirme uzmanlarının düzenleyeceği raporun sonucuna göre, Yeşil Sertifika belgesini düzenleyecek ya da başvuruyu geri çevirecek. Yeşil Sertifika belgesi almak isteğe bağlı olacak. Belgelendirmeye hak kazanan bina ve yerleşmelerin, Bakanlıkça belirlenen "Yeşil Sertifika" logosunu kullanmasına izin verilecek.

"Yeşil Sertifika Komisyonu" kurulacak
Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere Bakanlık bünyesinde Yeşil Sertifika Komisyonu kurulması da öngörülüyor.

Komisyon, bina ve yerleşmelerin belgelendirilmesi için zorunlu ölçütleri, performans göstergeleri, alansal büyüklükler gibi kıstasları kapsayan değerlendirme kılavuzunu hazırlatacak. Komisyon ayrıca, 5 yıldan fazla olmayan dönemlerde bu kılavuzu güncelleyecek.

Kurallara uymayana belge iptali cezası verilecek
Yönetmelik taslağında, yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan belgelendirme kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlara da yer verildi.

Bu kapsamda gereken yükümlülüklerini yapmadığı tespit edilen kuruluşların faaliyetleri Bakanlık tarafından geçici olarak kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek. Uygunsuzlukları niteliğine göre 20 iş gününden az, 60 iş gününden fazla olmayacak sürelerde Yeşil Sertifika Komisyonu'nca belirlenecek zaman diliminde gidermeyen kuruluşların belgeleri iptal edilecek.

Hazırlanan taslak yönetmelik metni, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerine açıldı. Taslağa son şekli ilerleyen süreçte verilecek, uygulamaya geçiş tarihi ise yönetmeliğin yayımlanmasıyla belli olacak.

Anadolu Haber Ajansı
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