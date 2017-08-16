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BİLL GATES'TEN 4,6 MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞ SÖZÜ

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:44
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Gates'in Microsoft'tan 4 milyar 600 milyon dolarlık payını bağışlayacağı açıklandı

BİLL GATES'TEN 4,6 MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞ SÖZÜ
NEW YORK (AA) - Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş adamı Bill Gates, bu şirketteki payının 4 milyar 600 bin dolarlık bölümünü bağışlamaya karar verdi.

Gates'in kurucu ortağı olduğu Microsoft'la ilgili yayınlanan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu dosyasındaki bilgiye göre, ünlü iş adamı 6 Haziran'da doldurduğu bağış başvurusunda servetinin yüzde 5'ini oluşturan 64 milyon hisseyi hayır işine bağışlama taahhüdünde bulundu.

Başvuru formunda Gates'in bu son bağışının nereye gönderileceği bilgisine yer verilmediği belirtildi.

Gates böylece 2000 yılından bu yana Microsoft'taki payının toplam 16 milyar dolarını bağışlamış ve o tarihten bu yana girdiği hayır işlerinde en büyük yardımını yapmış olacak.

Eşiyle kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile ulusal ve uluslararası hayır işlerine yönelen Gates, 2010 yılında milyarder iş adamı Warren Buffett ile kazancının belli bir kısmını bağışlama sözü veren 158 iş adamının da katıldığı hayır kuruluşu "Giving Pledge"yi kurmuştu.

Bill Gates'in tahmini varlığının, Temmuz 2017 itibarıyla 89 milyar 900 milyon dolar olduğu belirtiliyor.


Anadolu Haber Ajansı
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