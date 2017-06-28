BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ ORTADOĞU'DA

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD) Başkanı Şeref Burak Özaydemir, komşu ülkelerdeki politik durumlar düzeldiğinde ihracatta daha iyi ve farklı potansiyeller oluşacağını söyledi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir beyaz eşya yan sanayi firmasının sahibi de olan Özaydemir, AA muhabirine, Türkiye'nin Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2016 yılında 26 milyon "kurutma, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, derin dondurucu ve fırın"dan oluşan ana beyaz eşya ürünü üretildiğini kaydeden Özaydemir, şöyle konuştu:

"Bu anlamda Avrupa'daki diğer rakip ülkelerden ilerideyiz. Beyaz eşya sektöründe dünyada önemli bir konumdayız. Bu konumda olmamız sektörün iç piyasasının güçlü olması ve rekabetçi bir ihracat konumu olmasıyla ortaya çıktı. Avrupa pazarının beyaz eşya ihtiyacının önemli miktarı Türkiye'den karşılanıyor. Türkiye'deki üretimin yüzde 75'i ihraç ediliyor. Sektör olarak dünyada üretim hacminde ikinci sıradayız. Üretimin yüzde 75'ini ihraç eden sektör de az. Çin'in iç piyasası çok büyük. Ürünlerinin yüzde 70'i iç piyasaya satılıyor. Biz ise üretimimizin yüzde 75'ini dış piyasaya satıyoruz. Aslında Türkiye'deki beyaz eşya sektörü, Çin'den daha fazla dış piyasaya açık."





- "Sektör ihracatta kendini çeşitlendirmeye çalışıyor"

Özaydemir, bu yılın 4 ayında beyaz eşya ihracatının en fazla sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'ya yapıldığını bildirdi.

Batı Avrupa ülkeleri dışında ABD'nin de en fazla beyaz eşya ihracatı yapılan 6'ncı ülke olduğuna dikkati çeken Özaydemir, şöyle devam etti:

"Batı Avrupa, Türkiye için önemli bir ihracat pazarı. ABD, Cezayir ve İsrail gibi farklı pazarlarla da sektör ihracatta kendini çeşitlendirmeye çalışıyor. Komşu ülkelerdeki politik durumlar düzeldiğinde daha iyi ve farklı potansiyeller oluşacaktır. Güneyimizdeki ülkelerde olan kargaşalar bittiğinde oradaki yapılanmada nüfus normal yaşama geçtiğinde beyaz eşya öncelikli ihtiyaçlardan olacak. Oralarda üretim fırsatları da oluşabilir. Ana ve yan sanayiciler üretim fırsatlarını değerlendirebilir."

Sektörün dünyaya açılmasının önemine de değinen Özaydemir, ana ve yan sanayinin lojistik ve üretim faaliyetlerini yurt dışında da sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı