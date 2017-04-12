banner100


banner197
Ana SayfaEKONOMİ

BES'TEN EMEKLİ OLANLARIN SAYISI 50 BİNE DAYANDI

12 Nisan 2017 Çarşamba 11:37
Bu haber 915 kez okundu

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden bu yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla emekli olanların sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 50 bine dayandı.

BES'TEN EMEKLİ OLANLARIN SAYISI 50 BİNE DAYANDI
 Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen BES, 14'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

AA muhabirinin EGM'nin "BES temel göstergeleri" verilerinden derlediği bilgilere göre, 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 6 milyon 748 bin olarak gerçekleşti. 

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 57 milyar 98 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 8 milyar 158 milyon 323 bin 587 lira olarak gerçekleşti. Aynı dönem itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 49 bin 767'ye yükseldi.

Katılımcılar ilk 3 ayda 3,6 milyar lira biriktirdi
Yılın ilk çeyreği itibarıyla katılımcı sayısı 122 bin 249, emekli olanların sayısı da 5 bin 436 arttı. Aynı dönemde katılımcıların fon tutarında 3 milyar 688 milyon 790 bin 456 lira, devlet katkısı fon tutarında ise 720 milyon 156 bin 405 lira artış kaydedildi. 

Otomatik katılımın ikinci etabı başladı
Bu arada, sisteme yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları dahil olurken, bu aydan itibaren de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar BES'te yerini alacak. Böylece yaklaşık 2,5 milyonu memur, 1,5 milyonu da özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişiden otomatik olarak, prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.