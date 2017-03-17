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BEŞİKTAŞ HİSSELERİ LYON İLE GERİLEDİ

17 Mart 2017 Cuma 16:08
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla eşleşmesinin ardından borsadaki hisseleri düşüşe geçti.

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ LYON İLE GERİLEDİ
İSTANBUL (AA) -  

Dün akşam, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yükselişle başladı ve 5,80 TL'ye kadar çıktı.

Saat 15.00'teki kura çekiminden önce 5,65 seviyelerinde dengelenen Beşiktaş hisseleri, çeyrek finalde rakibin Fransa'nın Olympique Lyon takımı olmasının ardından hızla düşüşe geçti ve 5,52 TL'ye kadar geriledi.

Beşiktaş hisseleri saat 15.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,3 değer kaybıyla 5,57 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketleri de sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ediyor. Şu dakikalarda Galatasaray hisseleri yüzde 0,8, Fenerbahçe hisseleri yüzde 0,6 ve Trabzonspor hisseleri de yüzde 0,4 değer kaybıyla işlem görüyor. 




Anadolu Haber Ajansı
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