BEŞİKTAŞ BORSA'DA DA LİDER

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ı deplasmanda dün 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, alınan galibiyetin de etkisiyle güne yüzde 4,6 artışla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray'ın evine konuk olan ve Talisca'nın 47'inci dakikada attığı golle ev sahibini 1-0 mağlup ederek derbiden 3 puan çıkarmayı başaran Beşiktaş, taraftarı kadar yatırımcılarını da sevindirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol yatırımları AŞ hisseleri, güne yüzde 4,6 artışla 6,03 TL'den başlarken, şirketin piyasa değeri de 1 milyar 447,2 milyon liraya yükseldi.

Sahasında kritik bir maçı kaybederek şampiyonluk umutlarını önemli ölçüde azaltan Galatasaray'ın hisseleri ise güne yüzde 4,14 düşüşle 30,08 liradan başladı.

Süper Lig'de zirvenin bir diğer takipçisi Fenerbahçe ise 26 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını azaltmıştı. Puan kaybının ardından dün Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri, sert bir şekilde düşüşe geçerek günü yüzde 3,32 değer kaybıyla 37,80 liradan tamamladı.

Bugüne tepki alımlarının etkisi sonucu sınırlı artışla başlayan Fenerbahçe hisseleri, açılışın ardından önceki kapanış seviyesi olan 37,80 lira seviyesinden işlem görüyor.

Anadolu Haber Ajansı