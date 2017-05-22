BES'E OTOMATİK KATILANLARIN TERCİHİ "FAİZSİZ FONLAR" OLDU

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, otomatik katılım fonları dahil tüm sektörün fon büyüklüğünün mayıs ortası itibarıyla 68 milyar lira civarında olduğunu, bu fonların yaklaşık 4 milyar lirasının faizsiz fonlardan oluştuğunu bildirdi.

Melikşah Utku, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve faizsiz fonlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomatik katılım sisteminin devreye girmesinin faizsiz fonlara ilgiyi "muazzam" şekilde ortaya çıkardığını ifade etti.

Otomatik katılım fonları dahil sektörün fon büyüklüğünün mayıs ortası itibarıyla 68 milyar lira civarında olduğunu, bu fonların yaklaşık 4 milyar lirasının faizsiz fonlardan oluştuğunu bildiren Utku, faizsiz fonların pazar payının yaklaşık yüzde 6 seviyesinde bulunduğunu, BES'in faizsiz fonlarla 2010'da tanıştığı düşünüldüğünde bu payın öneminin daha belirgin olacağını söyledi.

Bu yıl başlayan otomatik katılım sistemi özelinde bakıldığında, faizsiz fonların payının yüzde 58 seviyesinde olduğunu belirten Utku, şunları kaydetti:

"375 milyon lira civarındaki toplam sektör fon büyüklüğünün 215 milyon lirasının bu fonlarda olduğu görülmektedir. Otomatik katılım sistemindeki katılımcı sayısı bakımından baktığımızda ise sistemde toplamda 2,8 milyon kişi yer alırken, bu kişilerin 1,8 milyonunun, yani yaklaşık yüzde 66'sının faizsiz fonları seçtiğini görüyoruz. Bu anlamda faizsiz fonların mevcut olduğu dönemde geliştirilen otomatik katılım sistemindeki faizsiz fonlara talep, hem faizsiz fonlar özelinde hem faizsiz finansal sistem açısından umut vericidir. Bu rakamlar, faizsiz fonlara talebi ve ihtiyacı göstermekte olup önümüzdeki dönemde toplam sektör içerisindeki payının kademeli şekilde artacağını da göstermesi bakımından sevindirici."

- "Faizsiz fon büyüklüğü 5 milyar TL'yi yakalayabilir"

Melikşah Utku, emeklilik dönemleri için faiz içermeyecek birikim isteyen herkesin emeklilik yatırım fonları aracılığıyla faizsiz getiri elde edeceğini, faize duyarlıların da sisteme katılmasının ülkenin mali penetrasyonunun artması anlamında güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Utku, "Faizsiz fonlardaki bu trend ve otomatik katılım sistemindeki sevindirici talep, bu fonların pazar payının önümüzdeki dönemlerde artacağına işaret. Özellikle faizsiz fonların çeşitlenmesi ile önümüzdeki dönemde pazar payının hızla artacağını düşünüyorum." dedi.

Kısa vadede, yıl sonuna doğru faizsiz fon büyüklüğünün 5 milyar lirayı yakalayabileceğini belirten Utku, orta ve uzun vadede ise fon büyüklüğü ve pazar payının çok daha yukarı seviyelere geleceğini bildirdi.

- "Faizsiz fonlar 2016'da yüzde 12,95 getiri sağladı"

TKBB Başkanı Utku, faizsiz bireysel emeklilik sisteminin, faizsizlik prensipleri doğrultusunda kurulan, işletilen fonlar aracılığıyla güçlü bir tasarruf ve yatırım alternatifi sunduğunu, faizsiz fonların konvansiyonel fonlara kıyasla getirilerinin piyasalardaki dalgalanmalara göre dönem dönem farklılık arz etse de son 2 yılda gayet başarılı performans sergilediğini kaydetti.

Utku, şöyle devam etti:

"Emeklilik sektöründeki tüm fonların fon büyüklükleriyle ağırlıklandırılmış getirilerine baktığımızda, tüm sektör 2015'te yüzde 3,73'lük getiri sağlarken, faizsiz fonların neredeyse bunun iki katı kadar olan yüzde 6,72 getiri sağladığını görüyoruz. Finansal piyasalar açısından iyi geçen 2016'da genel sektörün yüzde 11 getiri elde ettiği dönemde, faizsiz emeklilik fonlarının 2 puan kadar daha fazla olan yüzde 12,95 performans gösterdiğini görüyoruz. Faizsiz fonlar tarafındaki bu pozitif ayrışmanın nedenlerini irdelediğimizde, ana hatlarıyla altın fon seçiminin genel sektöre kıyasla daha fazla oranda olması ve 2015 özelinde sabit getirili enstrüman tarafında kira sertifikalarının daha iyi performans göstermesi olarak, ana hatlarıyla söyleyebiliriz. Haliyle bu getiri performansı faizsiz fonlara talebi artırmakta."

- "Faizsiz enstrüman ve fon çeşitliliğinde artış hız kazanacak"

Melikşah Utku, BES tarafında, faiz hassasiyetine sahip katılımcıların yatırım ve fon alternatiflerinin, fonların yatırım yaptığı menkul kıymet çeşitlerinin gün geçtikçe arttığını bildirdi.

Kira sertifikası piyasasında enflasyona endeksli kira sertifikalarının piyasada işlem görmeye başladığını anımsatan Utku, yakın dönemde kısa vadeli yatırımdaki açığın vaat sözleşmeleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyledi.

Utku, gelecek dönemde özellikle sermaye piyasalarının gelişmesiyle faizsiz enstrüman ve fon çeşitliliğinde artışın hız kazanacağını öngördüklerini kaydetti.

Albaraka Türk olarak yüzde 50 ortağı bulundukları Katılım Emeklilik'in, sektördeki ilk ve tek döviz bazlı sukuk fonu, ileride yatırım enstrümanlarını çeşitlendirmesi ve yenilikçi ürünlerle faizsiz piyasanın öncülerinden olmaya devam edeceğini vurgulayan Utku, "Şu ana kadar geliştirilen ve bundan sonra geliştirilecek tüm ürün ve hizmetlerde İslami finans prensiplerine uygunluk onaylarının alınmasının elzem bir konu olduğunu da belirtmem gerek." dedi.

Anadolu Haber Ajansı