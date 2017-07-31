BENZİN VE MOTORİNE ZAM

ANKARA (AA) - Benzin ve motorinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş artacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,09 liradan 5,20 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,59 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,55 liraya, İzmir'de 4,47 liradan 4,58 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine en son 5 Temmuz'da 13 kuruş, motorine ise 6 Temmuz'da 11 kuruş zam yapılmıştı.

Anadolu Haber Ajansı