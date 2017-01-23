BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI KASIMDA ARTTI

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık petrol bültenine göre, Türkiye'de benzin satışı bu yıl kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,81 artarak, 240 bin 915 metreküp oldu.

Motorin satışları yüzde 7,87 'lik yükselişle 2 milyon 218 bin 511 metreküp seviyesine çıktı.

Aynı dönemde, LPG satışları ise yüzde 1,51 azalışla 245 bin 36 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'de benzin satışı bu yılın ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,20 artarak, 2 milyon 732 bin 592 metreküp oldu.

Söz konusu dönemde, motorin satışları yüzde 7,36 artarak, 23 milyon 554 bin 374 metreküpü bulurken, LPG satışları da yüzde 2,19'a yükseldi ve 2 milyon 890 bin 276 tona ulaştı.

Anadolu Haber Ajansı