BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ÇEKENLER NE KADAR FAİZ ÖDEYECEK?

Bedelli askerliğin Meclis'e gelmesinin ardından herkesin en çok merak ettiği konu ise bankadan kredi çektikten sonra ne kadar geri ödeyeceği.
BEDELLİ KREDİSİ HESAPLAMA
Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:
12 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 12 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 1.419 TL
TOPLAM: 17.016 TL
24 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 793 TL
TOPLAM: 19.032 TL
36 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 36 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 589 TL
TOPLAM: 21.204 TL
48 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 489
TOPLAM: 23.472 TL
(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)
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