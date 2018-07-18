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BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ÇEKENLER NE KADAR FAİZ ÖDEYECEK?

Bedelli için 12 ay vadeyle kredi çekenler 17 bin lira, 48 ay vadeyle kredi çekenler ise 23 bin 472 lira geri ödeyecekler.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ÇEKENLER NE KADAR FAİZ ÖDEYECEK?

Bedelli için 12 ay vadeyle kredi çekenler 17 bin lira, 48 ay vadeyle kredi çekenler ise 23 bin 472 lira geri ödeyecekler.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:16
4520 Okunma
BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ÇEKENLER NE KADAR FAİZ ÖDEYECEK?

Bedelli askerliğin Meclis'e gelmesinin ardından herkesin en çok merak ettiği konu ise bankadan kredi çektikten sonra ne kadar geri ödeyeceği.

BEDELLİ KREDİSİ HESAPLAMA
Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

12 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 12 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 1.419 TL
TOPLAM: 17.016 TL

24 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 793 TL
TOPLAM: 19.032 TL

36 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 36 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 589 TL
TOPLAM: 21.204 TL

48 AY VADE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 489
TOPLAM: 23.472 TL

(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)

ensonhaber

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