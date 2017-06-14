BEDAŞ'TAN BELEDİYELERE ÖZEL YAZILIM

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, yüksek müşteri memnuniyeti ve kesintisiz enerji için belediyelerle koordinasyonu güçlendirecek özel bir yazılım programı geliştirdiklerini belirterek, "BEDAŞ'ın devreye aldığı 'Talep Takip' yazılımı sayesinde, belediyeler talep ve sorunlarını sistem üzerinden iletirken ilçelerde planlanan yatırım çalışmalarına ait süreçleri de şeffaf bir şekilde anlık olarak takip edebilecek." dedi.

BEDAŞ'ın devreye aldığı "Talep Takip" yazılımının tanıtım toplantısı, bazı belediye başkanlarının da katılımıyla Sait Halim Paşa Yalısı'nda verilen bir iftar programı ile gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yiğit, bu iş birliği sayesinde görev bölgelerindeki tüketicilerin taleplerine çok daha hızlı yanıt vermeyi ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belediyeler ve BEDAŞ arasında iletişimin artması ve iş birliğinin kolaylaşması adına yürütülen yeni çalışma kapsamında, talepler hızlı bir şekilde değerlendirilip ivedilikle çözüme kavuşturulacak. Belediyeler, 'Talep Takip' yazılım programını kullanarak öncelikle yatırım talepleri olmak üzere sık elektrik kesintileri, arızalı aydınlatma tesisleri, deplase talepleri, gerilim sorunları, havai hatların yer altına alınması, hizmet kalitesi, usulsüz kazı ve dolgu kazı çalışmalarının yanı sıra yatırım, yeni aydınlatma gibi konularla ilgili talep ve sorularını sistem üzerinden bize iletirken, taleplerini şeffaf bir şekilde anlık olarak takip edebilecek. Gelen bilgi üzerine biz de değerlendirmemizi yapıp beklentileri hızla karşılayacağız."





- SMS ya da e-posta ile bilgilendirme imkanı

Yiğit, uygulama çerçevesinde belediyeler tarafından BEDAŞ'a bildirilerek kaydı oluşturulan kullanıcıların, sisteme giriş yapmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, Avrupa Yakası'nda 25 ilçe belediyesinin kullanıcı isimlerinin belirlemesinin ardından, BEDAŞ tarafından verilecek kısa bir eğitim sonrasında programın aktif hale geleceğini aktardı.

BEDAŞ'ın belediyelerin hizmetine sunduğu "Talep Takip" yazılımının devreye girmesiyle ilçe belediyelerinde programı kullanmaya yetkili olan kişilere bir şifre tanımlanacağını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Ardından örneğin söz konusu belediyenin görev bölgesinde sokak aydınlatmalarında bir sorun varsa, yetkili kişiler bu yazılımı kullanarak durumu BEDAŞ'a direkt bildirecek. Programı takip eden BEDAŞ görevlileri de gelen bilgiyi ilgili birimlerle paylaşırken, sorunun çözümü için ekiplere görev talimatı hızla ulaşacak. Elektrik dağıtımında hizmet kalitesini çok daha yukarı seviyelere taşıyacak yazılım sayesinde sisteme girilen talebin durumu, tercihe göre kısa mesaj (SMS) ya da e-posta ile talep sahibine bildirilebilecek." ifadelerini kullandı.

Yazılım sayesinde yerel yönetimlerden gelen tüm taleplerin kayıt altına alınması, raporlanması ve ölçülebilirliğinin sağlanacağını ifade eden Yiğit, yatırım taleplerinin gerçekleşmesi için tarih belirlenirken, yıllık yatırım programlarının tüm aşamaları da belediyeler tarafından izlenebileceğini söyledi.

Belediyelerle BEDAŞ arasında dijital bir köprü oluşturacak olan yazılım sayesinde, yerel yönetimlerin aciliyet arz eden aydınlatma ve işletme sorunlarının da öncelik kazanacağını belirten Yiğit, yazılımın, kurumlarda yaşanan görev değişikliklerinden bağımsız bir sistemin kurulmasına olanak sağlayacağı bilgisini verdi.

Yiğit, 2013 yılındaki özelleşme ile 30 yıllık bir işletme döneminin başladığını belirterek, "BEDAŞ kamu adına yatırımlarına devam ediyor. 2013-2016'da yaptığımız yatırım tutarı 1 milyar liraya yaklaştı. 2020'ye kadar olan dönemde ise toplamda yaklaşık 2 milyar liralık daha yatırımı gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı