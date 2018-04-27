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BEDAŞ, 25 PROJE İLE DAĞITIMDA VERİMLİLİĞE KATKIDA BULUNUYOR

ICSG 2018’e katılarak dağıtım sektöründe enerji verimliliği alanında attıkları adımları anlatan BEDAŞ Ar-Ge Müdürü Murat Can Sinim, “Bünyemizdeki 25 proje ile dağıtımda enerji verimliliğine önemli katkıda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz” dedi.

BEDAŞ, 25 PROJE İLE DAĞITIMDA VERİMLİLİĞE KATKIDA BULUNUYOR

ICSG 2018’e katılarak dağıtım sektöründe enerji verimliliği alanında attıkları adımları anlatan BEDAŞ Ar-Ge Müdürü Murat Can Sinim, “Bünyemizdeki 25 proje ile dağıtımda enerji verimliliğine önemli katkıda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz” dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:02
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BEDAŞ, 25 PROJE İLE DAĞITIMDA VERİMLİLİĞE KATKIDA BULUNUYOR

Enerji sektörünün buluşma noktası Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) 25-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen fuarın ikinci gününde ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’ konulu oturuma katılan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Ar-Ge Müdürü Murat Can Sinim, ‘Elektrik Dağıtımında Enerji Verimliliği’ konulu bir sunum yaptı.

BEDAŞ Ar-Ge Müdürlüğü olarak şimdiye kadar EPDK, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen 25 proje ile dağıtımda enerji verimliliğine önemli katkılar sunduklarını dile getiren Murat Can Sinim, D-ENVER olarak ifade edilen ‘Dağıtımda Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarruf Yol Haritası Çıkarılması’ konusunda da bilgi verdi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin bulunduğu lokasyonlarda bölgesel kriterler göz önüne alınarak belirli anahtar performans göstergelere göre gruplandırıldığını anlatan Sinim, sunumunda söz konusu yol haritasını şöyle sıraladı:

“Bu çerçevede ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları incelenerek dağıtım şirketleri için bir altyapı oluşturulacak. Ulusal Enerji Eylem Planı’nda belirtilen kriterlere ve AB direktiflerine göre kurgulanacak. Dağıtım şirketleri uygulamalarının izlenmesine ve raporlanmasına imkân sağlayacak bir platform oluşturulacak. Yapılacak her yatırımın verimlilik endeksi ile girdi oluşturacağı dinamik bir yapı kurgulanacak.”

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