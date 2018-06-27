BEBEK GİYİMDE PAZAR HACMİ 600 MİLYON TL’YE ULAŞTI…

2018 yılına güzel bir başlangıç yapan hazır giyim sektörü, yılın ilk iki ayında yüzde 12,3'lük bir ihracat artışı yakaladı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İHKİB, ilk iki ayda yakalanan artış trendinin hızlanarak devam edeceğini ve sektörel ihracatın geçen yıla göre en az 2 milyar dolar artışla 19 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan hazır giyim sektörü 212 ülkeye yılda 17 milyar dolar ihracat yapıyor ve her yıl ülkeye 15 milyar dolar net döviz girdisi sağlıyor. Son dönemde tasarım, markalaşma, Ar-GE yatırımları ve katma değerli üretime odaklanan sektör, ihracatta kilogram başına 23-24 dolar olan gelirini 40-50 dolara çıkarmayı hedefliyor.

Bebek ve çocuk giyimi ise hem küresel piyasalarda hem de ülkemizde hazır giyimde en yüksek büyüme potansiyeline sahip sektör olarak öne çıkıyor. Genç nüfusuyla bebek çocuk sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların iştahını kabartan Türkiye; kaliteli, uygun fiyatlı ve hızlı teslimat sağlayan yerli üreticileri ile pazardaki payını ve rekabet gücünü her geçen gün arttırıyor. 2016 yılında bebek giyim ihracatı yüzde 16 artışla 270,3 milyon dolara yükselirken, 2017 yılının ilk 5 ayında 104,1 milyon ihracat gerçekleşti. İHKİB’e göre Türkiye’de, bebek çocuk hazır giyiminde faaliyet gösteren 150’yi aşkın firma bulunuyor ve bu firmaların üçte biri kendi markaları ile üretim yapıyor.

Türkiye'de uluslararası platformda bebek ve çocuk hazır giyim sektöründe yapılan en büyük fuarı olan İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 200 marka ve 4 kıta 80 ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, “Türkiye bebek çocuk sektöründe hem çok önemli bir alıcı hem de çok önemli bir üretici. Türkiye’nın toplam hazır giyim ihracatı 17 milyar dolar ve bu toplam içerisinde bebek giyim ihracatı 1,6’lık bir paya sahip. Sektörün ekonomik büyüklüğünün 500-600 milyon TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Yerli firmaların markalaşmaya ve özgün tasarımlara daha çok önem vermesi ile birlikte bebek çocuk giyimi de gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Pazarda, ekolojik ve organik tekstillere olan ilginin artması, dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden biri olan Türkiye’nin bebek çocuk hazır giyim sektöründe avantajlı konumda olmasını sağlıyor. İstanbul Kids Fashion olarak bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek üzere katılımcılarımızı hem iç piyasa hem de uluslararası alıcılar ile buluşturuyoruz. Fuara özellikle Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Balkan ülkeleri ile çocuk abiye ürünlerinde Türk markalarının tasarımlarıyla beğeni topladığı Irak, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Fas gibi Orta Doğu ülkelerinden 4 bin 500’ün üzerinde yeni alıcıların fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz.” dedi.

17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 9 ve 10’ncu salonlarda yapılacak ve 0-16 yaş arası Sonbahar Kış 2018-2019 çocuk modasının sergileneceği İstanbul Kids Fashion’da; bebek, çocuk, genç giyim ve abiye kıyafetler, ayakkabı, iç çamaşırı, çorap ve aksesuarlar ile bebek ve çocuk ev tekstili ve mobilya ürün gruplarından 200’ü aşkın marka katılımcı olarak yer alacak. Pek çok etkinliğe evsahipliği yapacak fuarda, moda ve stil endüstrisine hizmet veren trend araştırma, analiz ve bilgi servisi WGSN tarafından bebek çocuk sektörüne dair önümüzdeki yılınbebek çocuk modası ve trendler ziyaretçiler ile paylaşılacak.