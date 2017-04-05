BDDK'DAN PASHA YATIRIM BANKASI'NA İZİN

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) Pasha Yatırım Bankası AŞ'ye verdiği izin bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Bugünkü resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararında "Pasha Yatırım Bankası AŞ’ye dövize dayalı opsiyon sözleşmelerinin alım ve satımı, dövize dayalı opsiyon sözleşmelerine aracılık, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, forfaiting işlemleri ve sigorta acenteliği aracılık hizmetleri konularında 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (k), (r) ve (u) bentleri ile geçici 3'üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Haber Ajansı