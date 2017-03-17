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BDDK`DAN DOLANDIRICILIK UYARISI

17 Mart 2017 Cuma 16:37
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Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu (BDDK), kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan, banka ve PTT müşterilerine çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşarak promosyon verecekleri, para iadesi yapacakları gibi benzer söylemleri olan şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

BDDK`DAN DOLANDIRICILIK UYARISI
İSTANBUL (AA) - 
BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, emeklilere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan emekli maaşı ödemelerinin SGK ile bankalar ve PTT arasında yapılan ödeme protokolleri çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Bu protokoller uyarınca yapılacak ödemelerin yanı sıra, bankalar ve PTT tarafından ilgililere "promosyon" adı verilen nakdi ek mali imkanların da sağlanabildiği kaydedilen açıklamada, şu uyarılar yapıldı:

"Bu kapsamda, kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan, banka ve PTT müşterilerine çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşarak promosyon vereceklerini, para iadesi yapacaklarını, banka hesaplarında sorun olduğunu söyleyerek bu sorunları gidereceklerini ve benzeri söylemlerle, müşteri bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini belirten, bu yolla kişisel bilgileri, bankacılık işlemlerinde kullanılan herhangi bir şifreyi veya cep telefonunu gönderilen şifreyi talep eden şahıslara itibar edilmemelidir. Olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmamasını teminen kişisel bilgilerin ve şifre bilgilerinin korunması hususunda azami dikkat ve özen gösterilmesi önem arz etmektedir."


Anadolu Haber Ajansı
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