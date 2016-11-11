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BAZI EŞYALARDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ALINACAK

11 Kasım 2016 Cuma 09:12
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Tuvalet kağıdı, saat, ayna, takvim ve kalemin de aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 6-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak

BAZI EŞYALARDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ALINACAK
Tuvalet kağıdı, saat, ayna, takvim, kalem ile plastik, kağıt, ağaç, bambu, seramik, cam, bakır ve alüminyumdan ürünlerin de aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 6-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İthalat Rejimi Kararına ek liste ve tabloda gümrük tarife pozisyonu ile isimleri belirtilen, aralarında plastik, kağıt, ağaç, bambu, seramik, cam, bakır ile alüminyumdan bazı ürünlerin yanı sıra tuvalet kağıdı, ayna, zarf, takvim, boya, kalem ile çeşitli saat türlerinin yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 6-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Bu kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları, toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak. İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye gelir kaydedilecek. Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge (A.TR) ile ithal edilen AB veya Türk menşeli olmayan eşyalardan ilave gümrük vergisi alınacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak. Söz konusu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak. Bu kapsamdaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı ekli listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek AB üyesi ülkelere ihraç edilmesi halinde de ilave vergi uygulaması söz konusu olmayacak.

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.

Anadolu Haber Ajansı
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