"BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK"

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran Çarşamba sabah saat 7.00'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Arslan, Kule Restoranda düzenlediği iftar programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından itibaren, 28 Haziran Çarşamba sabah saat 7.00'a kadar ücretsiz olacağını belirten Arslan, yap işlet devret modeliyle yaptırılan ve özel sektörün çalıştırdığı tünel, köprü ve otoyolların ücretsiz uygulama haricinde tutulacağını ifade etti.

Bakan Arslan, Avrasya Tüneli'nden geçişlerde uyarı sisteminin olmaması nedeniyle kesilen cazalara ilişkin bir soru üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan düzenlenmeyle SMS ile uyarı sisteminin çalıştığını, ancak Avrasya Tüneli'nde SMS uyarısının iletilemediğini ve bunun da sıkıntılara sebep olduğunu kaydetti.

Arslan, "Vatandaşımızın 'kaçak' geçmiş demeyelim de HGS'sinde yeteri kadar bakiye yokken geçmesi ve bunu çok fazla tekrarlaması sonucunda, şimdi bildirimler yapılınca gördük ki çok ciddi rakamlara erişmiş durumda. Dolayısıyla bu SMS bildiriminin Avrasya Tüneli'ndeki sistemde de olmasıyla ilgili işlemler tamamlandı. 9 Haziran itibarıyla oradan geçen misafirlelerimize, sürücülerimize artık SMS gidiyor." diye konuştu.

- "Sürücülerimiz HGS bakiyelerini kontrol etsinler"

Sürücülere bakiyelerini internet üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, uyarıda bulunan Arslan, "Biz SMS göndermeye başladık, SMS onları uyarıyor ama SMS uyarsa dahi onlar yeterli bakiyeyi bulundurmazlarsa, yeterli bakiyeyi bulunduracak işlemi hemen yapmazlarsa, belli bir süre içinde bakiye tamamlandığında otomatik olarak zaten ceza kesilmeden işlem yapılıyor. Sürücülerimizden istirhamımız, bakiyelerini internet üzerinden kontrol etsinler, cezayla muhatap olmasınlar." ifadesini kullandı.

Bakan Arslan, kesilen cezalara ilişkin geriye dönük işlem yapılıp yapılmayacağına dair soruya karşılık da şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sadece Avrasya Tüneli'nde değil, diğer köprülerimiz ve otoyollarımızda da yeterli bakiyesi olmayan veya bakiyesini vaktinde tamamlamayıp geçenlerin karşılaştığı cezalar var. Onlarla ilgili bakanlık olarak bizim yetkimiz yok, cezaların affedilebilmesi için kanuni düzenleme gerekiyor. Geçmişte cezaların affıyla ilgili, benzer kanuni düzenlemeler yapıldı. Bakanlık olarak bizim de yapabileceğimiz bunu hükümet seviyesinde tartışmak ve tekrar benzer bir çalışma yapılabilir mi bunu istişare etmek. Geriye dönük problemi çözmek adına böyle bir yolla ilgili istişare edeceğiz ama bizim istirhamımız sürücülerimizin bakiyelerini kontrol etmeleri, eksiklik varsa tamamlamaları. Bakanlar Kurulu'nda konuşup, karar haline getirmeden, kendimi Bakanlar Kurulu'nun yerine koyup 'böyle bir karar alacağız' demek doğru değil. Bütün ayrıntıları etüt edip, Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirip, istişare edeceğiz, ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz."

Avrasya Tüneli'nden geçen bir sürücüye kesilen 16 bin liralık cezanın ayrıntılarını da inceleyeceğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Eğer sürekli kaçak geçmemişse 16 bin liraya erişemez. Bir sefer bakiyeniz yoktu fark etmediniz, iki sefer yoktu, üç sefer yoktu...16 lira bir kere kaçak geçtiniz 10 kat ceza 160 lira, 10 kere geçtiniz, bin 600 lira, 100 kere geçerseniz 16 bin lira olur. 100 kere geçmek demek de 1 istikamette 3 ay boyunca, 2 istikamette 45 gün boyunca cezalı geçmek demek anlamına geliyor."

(Sürecek)

Anadolu Haber Ajansı