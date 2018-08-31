Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
92661
ALTIN
255.539
DOLAR
6.5742
STERLİN
8.5644
EURO
7.6657

BAYRAMDA KARTLARLA 6 MİLYAR TL HARCAMA YAPTIK

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kurban Bayramı verilerini açıkladı. Bayramda kartlarla 6,1 milyar liralık ödeme yapılırken; en fazla kartlı ödeme artışı seyahat acenteleri, akaryakıt ve hava yolları sektörlerinde gerçekleşti.

BAYRAMDA KARTLARLA 6 MİLYAR TL HARCAMA YAPTIK

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kurban Bayramı verilerini açıkladı. Bayramda kartlarla 6,1 milyar liralık ödeme yapılırken; en fazla kartlı ödeme artışı seyahat acenteleri, akaryakıt ve hava yolları sektörlerinde gerçekleşti.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:53
7422 Okunma
BAYRAMDA KARTLARLA 6 MİLYAR TL HARCAMA YAPTIK

Kullanıcıların vakit kaybetmeden ve güvenli biçimde ödeme yapmasını sağlayan kartlar, Kurban Bayramı'nda da hayatımızı kolaylaştırmayı sürdürdü. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 20-24 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve arife gününde kartlarla 6,1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, 2017 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 23 oranında büyüme olduğunu gösteriyor.

Kartlı ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyimde gerçekleşti 
Sektörel bazda incelendiğinde ise ödemelerin 2,9 milyar TL'si yani yüzde 47'si market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluştururken; akaryakıt istasyonları yüzde 17'sini, giyim sektörü ise yüzde 10'unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken; yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8'ini, konaklama sektörü ise yüzde 5'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.
 
Geçen yıla kıyasla en fazla artış seyahat acentelerinde
Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler 2017 yılı Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerle karşılaştırdığında, bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil olmasının da etkisiyle beraber en fazla artışın yüzde 50 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Seyahat acenteleri sektörünü yüzde 44 artışla akaryakıt istasyonları ve yüzde 34 artışla hava yolları sektörleri takip ederken; yüzde 32 artışla çeşitli gıda sektörü ve yüzde 30 artışla yemek sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.
 
 Kartlı ödemelerin yarısı arife gününde yapıldı
Arife gününde yaklaşık 2,4 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı'nda toplam 5 günde yapılan ödemelerin yaklaşık olarak yarısını oluşturdu. Pazartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 15.43 oldu.

2018 yılı Kurban Bayramı'nda geçen yıla göre yurt dışı harcamalar azalırken tatilde yurt içi tercih edildi
Kurban Bayramı'nda yaklaşık 6,1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurt içi ve yurt dışı dağılımı incelendiğinde; bu tutarın 268 milyon TL'sinin yurt dışında, 5 milyar 852 milyon TL'sinin ise yurt içinde yapıldığı görülüyor. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerin ise 288 milyon TL'si yurt dışında, 4 milyar 661 milyon TL'si ise yurt içinde gerçekleşmişti. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde yüzde 6 olan yurt dışı kartlı ödeme payının bu yıl yüzde 4'e gerilemesi ve yurt dışı kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre azalması, tatil döneminde yurt içinin tercih edildiğinin en büyük göstergesi olarak göze çarpıyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ORAKÇIOĞLU, KUR NEDENİYLE ARTAN KİRALARA DİKKAT ÇEKTİ
ORAKÇIOĞLU, KUR NEDENİYLE ARTAN KİRALARA DİKKAT ÇEKTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK ÖNEMLİ DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK ÖNEMLİ DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI
Global e-ticaret sitelerine yeni Avrupalı rakip!
Global e-ticaret sitelerine yeni Avrupalı rakip!
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim