BAYRAMDA KARTLARLA 4,9 MİLYAR LİRA HARCANDI

Her 3 ödeme noktasından birinde temassız ödeme mümkün
Kolay, hızlı ve güvenli ödeme imkanı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde bugün 50 TL altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabiliyor. Temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 36'sının, banka kartlarının yüzde 11'inin, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 33'ünün temassız teknolojisi ile uyumlu olduğu görülüyor. Söz konusu oranların 2010 yılında kredi kartları için yüzde 7, banka kartları için yüzde 0,3 ve terminaller için yüzde 2,3 seviyesinde olduğu dikkate alındığında gelinen nokta, temassız yaşama ne kadar uyum sağlandığını gösteriyor.
Kurban Bayramı'nda kartlı ödemelerde yüzde 26 artış yaşandı
Kullanıcıların vakit kaybetmeden ve güvenli biçimde ödeme yapmasını sağlayan kartlar, Kurban Bayramı'nda da hayatı kolaylaştırmayı sürdürdü. 31 Ağustos- 4 Eylül'e denk gelen Kurban Bayramı ve Arife Günü'nde kartlarla 4,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer 2016 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 26 büyüme olduğunu gösteriyor. Kartlarla toplam 4,9 milyar lira tutarında ödeme yapılan Kurban Bayramı'nda, ödemelerin 2,2 milyar TL'si (yüzde 44) market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini, akaryakıt istasyonları yüzde 14'ünü, giyim sektörü ise yüzde 10'unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı söz konusu 3 sektörde gerçekleşirken, yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 7'sini, konaklama sektörü ise yüzde 5'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.
Anadolu Haber Ajansı
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