BAYRAMDA 50 BİN KİRALIK ARAÇ YOLLARDA OLACAK

Yabancı turist sayısındaki düşüş nedeniyle geçen yıl çetin bir dönemden geçen araç kiralama sektörünün yüzü, 2017 yazında iç turizmle güldü. Yaklaşan bayram tatili ise sektörü daha da hareketlendirdi.

Kurban bayramında sektördeki tüm firmaların yüzde yüz doluluğa ulaşacağını öngördüklerini anlatan dünyanın ilk araç kiralama şirketi Hertz’in Türkiye Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu; “Bu yaz yurt dışından gelen turist sayısındaki düşüş sektörümüzde bir tedirginlik yaratsa da yeni stratejileri beraberinde getirdi. İç turizmdeki hareketlilik ile hem ülke hem de sektör olarak çok hızlı bir şekilde pozitife dönmeye başladık. Yaklaşan bayram tatili de gelen talepleri artırdı. Araçlarımızın büyük çoğunluğu bayram için kiralandı. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla birlikte sektörde önemli bir hareketlenme oldu. Bu bayramda yaklaşık 50 bin kiralık aracın yollarda olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Hidayetoğlu, “Bayram tatilleri sektörümüz için oldukça verimli dönemler. Bu dönemde yerli turistlerin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Araçların büyük bir kısmı ‘Uç ve Kirala’ yöntemiyle havalimanlarından kiralanıyor. Uçuş sonrası yapılan kiralamalar haricinde, şehir dışına araçla seyahat etmek isteyen kitleler de mevcut. Bu müşterilerimize şehir merkezlerindeki kiralama ofislerimizden hizmet veriyor olacağız. Bayram tatillerinde genellikle sektör yüzde 100 kapasite ile çalışıyor” dedi.

Hertz Türkiye olarak müşterilerine her zaman mükemmel araç kiralama deneyimi sunmayı amaçladıklarını anlatan Hidayetoğlu, “Sadece bayram veya yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde değil, her zaman gerek kurumsal gerekse tatil amaçlı bizi tercih eden tüm müşterilerimize en güvenilir ve en konforlu araç kiralama hizmetini vermek için çalışıyoruz” dedi.

Hertz Türkiye ve hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi almak, indirimli araç kiralamak için www.hertz.com.tr adresi ziyaret edilebilir.