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BAYRAM HAREKETLİLİĞİNE "TATİLCİ" FRENİ

22 Haziran 2017 Perşembe 12:17
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Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların tatili ya da memleketlerini tercih etmesi, tezgahların şenlendiği Eminönü'nde beklenen hareketliliği sınırladı

BAYRAM HAREKETLİLİĞİNE
İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların tatili ya da memleketlerini tercih etmesi, tezgahların şenlendiği Eminönü semtindeki Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa'da beklenen hareketliliği sınırladı.

"Bayram alışverişi" denince İstanbulluların ilk aklına gelen mekanlar arasında yer alan tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki şeker, lokum ve çikolatacılar, yenilenen tezgahlarda yerlerini aldı. Bayram öncesinde yurt içi ve dışından gelen vatandaşların ziyaret ettiği Mısır Çarşısı'nda geçen yıllara göre durgun da olsa bayram hareketliliği devam ediyor. 

Her bütçeye uygun bayram ikramlıklarının bulunduğu bölgede en çok şeker, lokum ve kuru yemiş satılıyor.

Şekerlerin kilogramını 14 liradan almak mümkünken, çikolatalar 20 liradan, lokum 7 liradan, çikolata 23 liradan, karışık kuru yemiş 14 liradan başlıyor. Şeker ve lokumda fiyatlar çok yükselmezken karışık kuru yemişin kilogramı 40 liraya kadar çıkıyor.



- "İstediğimiz kalabalık yok"



Mısır Çarşısı'nın yanında kuru yemiş ve şeker satan Muhammed Akay, hareketliliğin öğleden sonra başladığını belirterek, vatandaşların en çok şeker ve lokum aldığını söyledi.

İşlerin geçen yılki bayramlara göre durgun olduğunu dile getiren Akay, yaz tatili ile Ramazan Bayramı'nın denk gelmesi nedeniyle vatandaşların memleketlerine veya tatile gittiğini, bu yüzden istenilen kalabalığın olmadığını aktardı.

Kaya, "Yine de hareketlilik var. Vatandaşlar geliyor, bakıyor az da olsa bir şeyler alıyor. En çok şeker satılıyor. Şekerin dışında lokum çok gidiyor. Çünkü burada hem kaliteli hem de uygun fiyata lokum bulunuyor. Fındıklı, fıstıklı, çifte kavrulmuş lokumlar çok gidiyor." diye konuştu.

Kuru yemişçi Dursun Aydoğan ise Mısır Çarşısı ve çevresinde bulunamayacak ikramlık olmadığını belirterek, insanların özellikle lokumu çok tercih ettiğini söyledi.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Aydoğan, "Geçen yıllara göre fiyatlarımız aynı. Ancak satışlar istenildiği gibi değil. Önceki yıllarda bir hafta önceden kalabalık başlardı." ifadelerini kullandı.



- "Gürcistan'dan bayram alışverişi için geldim"



Zeliha Kaya isimli vatandaş, çocuklarına kıyafet almak için geldiğini belirterek, "Aynı zamanda misafirlerimiz için de ikramlık alacağız. Burada çok çeşitli ürünleri bulmak mümkün." diye konuştu.

Kezban Uçar ise Başakşehir'de alışveriş için buraya geldiğini kaydederek, "Bayram şekeri aldım. Şu anda geziyorum. Fiyatlar uygun. Her bütçeye göre ikramlıklar var." dedi.

Gürcistan'da yaşayan Azeri kökenli Azada Babayeva da ülkesinden sırf bayram alışverişi için geldiğini belirterek, aynı zamanda İstanbul'u da gezeceğini söyledi.

Babayeva, "Memlekete götüreceğiz. Orada herkes meraklanıyor. 'Bize de getirin' diyorlar. Herkes Türk ürünlerini çok seviyor. Fiyatlar normal, o kadar pahalı değil. Özellikle lokum alacağım." ifadelerini kullandı. 


Anadolu Haber Ajansı
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