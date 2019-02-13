Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101096
ALTIN
222.597
DOLAR
5.2994
STERLİN
6.7797
EURO
5.9671

Baymak, Bireysel Atık Su Terfi Cihazı İle Pratik Çözümler Sunuyor

Baymak’ın, su teknolojilerinde çözüm ortağı DAB’ın ideal mimari çözüm sunan Genix atık su terfi cihazları Genix WL 110 - 130 ve Genix VT 010 - 030 modelleri ile büyüyen ailesi atık suyun tahliyesi konusunda pratik çözümler sunmaya devam ediyor.

Baymak, Bireysel Atık Su Terfi Cihazı İle Pratik Çözümler Sunuyor

Baymak’ın, su teknolojilerinde çözüm ortağı DAB’ın ideal mimari çözüm sunan Genix atık su terfi cihazları Genix WL 110 - 130 ve Genix VT 010 - 030 modelleri ile büyüyen ailesi atık suyun tahliyesi konusunda pratik çözümler sunmaya devam ediyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:04
2038 Okunma
Baymak, Bireysel Atık Su Terfi Cihazı İle Pratik Çözümler Sunuyor

DAB teknolojisi ile üretilen Genix atık su terfi cihazı, tuvalet, duş ve lavabodan gelen atık suyun yer çekimiyle tahliye edilemediği her yerde kompakt yapısıyla rahatlıkla kullanılabilen, ideal mimari çözümü sunuyor.

Her türlü yapıda, gideri olmayan bir odanın dönüştürülmesinde, bodrum katına yapılması planlanan tuvaletlerde veya merdiven altı ya da ardiye gibi ölü bir bölgenin banyoya dönüştürülmesinde kullanılan Genix 4 yeni modeliyle farklı uygulama alanlarında farklı seçenekler sunuyor. 1 WC + 1 lavabo gideri bağlanabilen Genix 110 ve 1 WC + 3 lavabo bağlanabilen Genix 130 modellerine ek olarak asma klozetlerle kullanılan gömme rezervuar tipi Genix WL 110 ve 130 ile mutfak gibi sadece lavabo gideri olan yerler için Genix VT 010 ve 030 modelleri istenen tasarıma uygun maksimum uygulama imkânı sunuyor.

Genix atık su terfi cihazı kokuyu ve sesi izole eden %30 Baryum takviyeli polipropilen malzemeden üretilmiştir. Maksimum 68 dB ses seviyesi ile daire içi kullanıma uygundur. Zorlu partiküllerin parçalanarak terfi edilebilmesi için dizayn edilmiş nikel kaplı paslanmaz çelik öğütücüye ve termik korumaya sahiptir. Genix atık su terfi cihazında olası bir tıkanma veya arıza durumunda cihazı sistemden sökmeden ve depo kısmını açmadan sadece pompa kısmına erişim sağlanabilmektedir. Kurulum esnasında gerekli olabilecek kelepçe, drenaj hortumu gibi aparatlar cihazla birlikte paket olarak sunulmaktadır. Tüm bağlantı noktaları koku ve hijyen unsurlarını sağlayacak şekilde sızdırmazlık ekipmanları ile donatılmıştır. Ayrıca akustik alarm opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
BaymakBireysel Atık Su Terfi CihazıPratik Çözümler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atlasglobal Havayolları, Somon Air ile codeshare anlaşması imzaladı
Atlasglobal Havayolları, Somon Air ile codeshare anlaşması imzaladı
LeasePlan Türkiye Yeni Risk Direktörünü Atadı
LeasePlan Türkiye Yeni Risk Direktörünü Atadı
Türkiye’de Perakendeciliğin Gelişimi: Osman İnan Yazdı
Türkiye’de Perakendeciliğin Gelişimi: Osman İnan Yazdı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim