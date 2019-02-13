Baymak, Bireysel Atık Su Terfi Cihazı İle Pratik Çözümler Sunuyor

DAB teknolojisi ile üretilen Genix atık su terfi cihazı, tuvalet, duş ve lavabodan gelen atık suyun yer çekimiyle tahliye edilemediği her yerde kompakt yapısıyla rahatlıkla kullanılabilen, ideal mimari çözümü sunuyor.

Her türlü yapıda, gideri olmayan bir odanın dönüştürülmesinde, bodrum katına yapılması planlanan tuvaletlerde veya merdiven altı ya da ardiye gibi ölü bir bölgenin banyoya dönüştürülmesinde kullanılan Genix 4 yeni modeliyle farklı uygulama alanlarında farklı seçenekler sunuyor. 1 WC + 1 lavabo gideri bağlanabilen Genix 110 ve 1 WC + 3 lavabo bağlanabilen Genix 130 modellerine ek olarak asma klozetlerle kullanılan gömme rezervuar tipi Genix WL 110 ve 130 ile mutfak gibi sadece lavabo gideri olan yerler için Genix VT 010 ve 030 modelleri istenen tasarıma uygun maksimum uygulama imkânı sunuyor.

Genix atık su terfi cihazı kokuyu ve sesi izole eden %30 Baryum takviyeli polipropilen malzemeden üretilmiştir. Maksimum 68 dB ses seviyesi ile daire içi kullanıma uygundur. Zorlu partiküllerin parçalanarak terfi edilebilmesi için dizayn edilmiş nikel kaplı paslanmaz çelik öğütücüye ve termik korumaya sahiptir. Genix atık su terfi cihazında olası bir tıkanma veya arıza durumunda cihazı sistemden sökmeden ve depo kısmını açmadan sadece pompa kısmına erişim sağlanabilmektedir. Kurulum esnasında gerekli olabilecek kelepçe, drenaj hortumu gibi aparatlar cihazla birlikte paket olarak sunulmaktadır. Tüm bağlantı noktaları koku ve hijyen unsurlarını sağlayacak şekilde sızdırmazlık ekipmanları ile donatılmıştır. Ayrıca akustik alarm opsiyonel olarak sunulmaktadır.