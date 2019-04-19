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Batıda borsalar tatilde

Bugün Kuzey Amerika ve Avrupa borsaları ile Asya'da bazı ülkelerde Paskalya tatili nedeniyle işlem yapılmayacak.

Batıda borsalar tatilde

Bugün Kuzey Amerika ve Avrupa borsaları ile Asya'da bazı ülkelerde Paskalya tatili nedeniyle işlem yapılmayacak.

19 Nisan 2019 Cuma 11:35
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Batıda borsalar tatilde

Haftanın son işlem gününde birçok finansal piyasa Paskalya tatili dolayısıyla kapalı. Para piyasaları açık kalmaya devam ediyor ancak işlem hacminin düşük kalması bekleniyor.

Bugün Hristiyan dünyasında "Kutsal Cuma", pazar günü de "Paskalya" bayramı.

İşlem yapılmayacak başlıca borsalar şöyle; ABD, Fransa, Hong Kong, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya, Almanya, Güney Afrika, Hindistan.

Birçok borsanın kapalı olması nedeniyle işlem hacimlerinin daraldığı ortamda; Japonya'nın Nikkei endeksi Wall Street'deki kazanımların risk iştahını artırması ve konjonktürel dalgalanmaların hassas hisseleri yukarı çekmesiyle yüzde 0.6 yükseldi.

Dolar, ABD perakende satışlar ve işsizlik maaş başvuruları verilerinin güçlü ABD ekonomisine işaret etmesiyle başlıca para birimleri karşısında dün iki buçuk haftanın zirvesini gördükten sonra hafif geriledi ve 97.372'de.

Euro ise Avrupa'da zayıf imalat PMI verisinin etkisiyle değer kaybetti; dün gördüğü en yüksek seviye olan 1.1304'den bu sabah 1.1241'e geldi.

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