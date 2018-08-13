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BAŞSAVCILIKTAN 'EKONOMİK GÜVENLİĞİ TEHDİT' SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN 'EKONOMİK GÜVENLİĞİ TEHDİT' SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:41
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BAŞSAVCILIKTAN 'EKONOMİK GÜVENLİĞİ TEHDİT' SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik saldırılara  hizmet eder mahiyetteki her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın,  operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren  kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin  arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal  barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliği hedef alan ekonomik  saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici  haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile  birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler  hakkında, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun  maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."

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