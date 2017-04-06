"BAŞLATTIĞIMIZ İHRACAT SEFERBERLİĞİNİN SONUÇLARINI ALACAĞIZ"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin bu sene başlattıkları ihracat seferberliğinden başarılı sonuçlar elde edeceğini belirterek, "142 küsur milyar dolarlık ihracatımız çok büyük bir ihtimalle 153 milyar doların üzerinde olacak." dedi.

Zeybekci, Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformunun kentte bir otelde düzenlediği "Ekonominin Genç Aktörleri ile Buluşma" toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı kararlarının Türk ekonomisini çok fazla etkilemeyeceğini söyledi.

ABD'nin faizleri fazla artırmayacağını, yükseltse bile Türkiye'nin bundan pek etkilenmeyeceğini 2014 yılı başından bu yana hep dile getirdiğini hatırlatan Zeybekci, "Bizi çok daha fazla etkileyecek olan AB Merkez Bankasıdır. Büyümenin az olduğu bir ortamda ne kadar para pompalarsanız pompalayın bu para hastayı canlandırmaz. Bugüne kadar da haklı olduğumuzu da hep gördük." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, 2015 ve 2016 yıllarını değerlendirdiğinde dünyada çok fazla değişim olmadığını, bu sene için de değişen bir şey olmayacağını anlattı.

Dünya ticaretinin ilk kez 2016'da dünya büyümesinin altına indiğini anımsatan Zeybekci, "Onun için dünyanın şu andaki bu ortamdan çıkışla ilgili yapması gereken şey, dünyadaki global ekonominin ortak hareket etmesi lazım. ABD'deki alınan tedbirlerle, bunların dünyanın diğer taraflarında aynısı yapılmadığı ya da aynı etkisinin olmadığını gördüğümüzde bu ABD'yi de uzun süre götüremez. Bu ABD ekonomisi için sürdürülebilir değildir." değerlendirmesini yaptı.





- İhracat seferberliği

Nihat Zeybekci, bakanlık olarak yeni bir sistemi ilk olarak Denizli'de başlattıklarını belirtti.

Bu uygulama kapsamında Türkiye'nin tamamında yatırım teşvikleri ve ihracat desteklerini anlattıklarını kaydeden Zeybekci, "Şu anda dünyadaki bütün ülkelere yaptığımız ihracatın her birine verdiğimiz ihracat birimleri, destekleri veyahut da birçok bölgeye verdiğimiz yaptığınız ihracatlardaki navlunun, nakliyenin yüzde 100'ünü karşıladığımızı belki birçoğunuz bilmiyorsunuz. Türkiye'nin her yerinde bunu yapacağız." diye konuştu.

Zeybekci, ihracat seferberliğine de değinerek, "Türkiye, 2017 yılında başlatmış olduğumuz ihracat seferberliğinin sonuçlarını alacak. 142 küsur milyar dolarlık ihracatımız çok büyük bir ihtimalle 153 milyar doların üzerinde olacak. Türkiye olarak sağladığımız bu ihracat artışının bugüne kadar son üç yılda ihracatın büyümeye negatif katkısının olduğu o dönemi geride bıraktık. İlk defa 2017 yılından itibaren birinci çeyrekte ihracatın büyümeye net katkı vermeye başladığını göreceğiz." ifadelerini aktardı.

Türkiye'nin 2016 yılında yüzde 2,9 büyüdüğünü söyleyen Zeybekci, buna karşın işsizlik rakamlarının istedikleri noktada olmadığını vurguladı. Ülkenin yüzde 5,5-6,5 arasında net büyümesi gerektiğini ve bu sayının artarak devam edeceğini anlatan Zeybekci, iş gücüne katılımın ise 2007 yılında yüzde 44 olduğunu ve milli gelir 25 bin dolara ulaştığında yüzde 70'in üstüne çıkacağını dile getirdi.

- "Türkiye'nin kendi devlerini yaratma teşvik sistemi"

İş adamlarından Proje Bazlı Yatırım Teşviklerinden yararlanmalarını isteyen Zeybekci, mevcut yatırım teşvik sisteminin baştan ayağa değiştiğine dikkati çekti.

Bunun dünyanın en iddialı teşvik sistemi olduğuna işaret eden Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devreye girdiği andan itibaren bir ay içerisinde Ekonomi Bakanlığına yapılan başvurular 20 milyar lirayı geçti. Bu projenin aslında ana başlığı şu olmalı: 'Türkiye'nin kendi devlerini yaratma teşvik sistemi.' Sistem, belirlemiş olduğumuz sektörlerde 100 milyon doların üzerinde yatırım yapmak kaydı ve şartıyla dilediğiniz her şeyi konuşabildiğimiz ve pazarlık edebildiğimiz bir yatırım teşvik sistemi."

Anadolu Haber Ajansı