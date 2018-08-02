BASF, Bayer'den iş birimi ve varlık alımlarını tamamlıyor

BASF, Bayer'den çeşitli şirket ve varlıkların alımını tamamladı. Bu alım, BASF'nin bitki koruma, biyo-teknolojik ve dijital aktivitelerini stratejik şekilde tamamlıyor vetohum, seçici olmayan herbisitler, nematisit tohum ilaçlama alanlarına girişini sağlıyor.

BASF SE CEO'su ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Martin Brudermüller konu ile ilgili olarak "Bu stratejik hareket güçlü tarım çözümleri portföyümüze mükemmel değerler ekliyor ve inovasyon potansiyelimizi artırıyor. Genel olarak, müşterilerimize daha da kapsamlı ve cazip teklifler verebilmemizi sağlıyor." şeklinde konuştu.

"Bu alım, tarım alanında BASF'yi dönüştürüyor.”

Bu alımın tarım çözümleri alanında BASF’nin pazar konumunu güçlendirdiğini ve büyüme için yeni fırsatlar yarattığını belirten BASF SE Tarım Çözümleri segmentinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Saori Dubourg ise " "Birlikte çıkacağımız yolculuğu merakla bekliyor ve yeni iş arkadaşlarımıza BASF'ye hoş geldiniz diyoruz." dedi.

BASF, Ekim 2017 ve Nisan 2018’de, Bayer’in elden çıkarmayı teklif ettiği iş birimleri ve varlıkları için, satışın tamamlanması sırasında bazı düzeltmelere tabi olacak şekilde, nakit 7,6 milyar Euro değerinde anlaşmalar imzaladı. Bu satın almayla yaklaşık 4.500 yeni personel de BASF'ye katıldı.

Anlaşmalar Bayer'in; global glufosinat işini, tohum teknolojileri araştırma ve geliştirme imkanlarını, seçili pazarlarda önemli tarla bitkileri tohum şirketlerini, sebze tohumları şirketini, hibrit buğday için Ar&Ge platformunu, çeşitli tohum ilaçlama ürünlerini, Avrupa'da endüstriyel uygulamalar için kullanılan bazı glifosat-bazlı herbisitleri, dijital tarım platformu xarvioTM’yu ve total herbisit ve nematisit araştırma projelerini içeriyor.

Ağustos 2018 ortalarında tamamlanması beklenen sebze tohumları işi hariç söz konusu alımlar böylelikle tamamlanırken, bu satın alma; mahsul kalitesini, karlılıklarını ve verimlerini arttırmak isteyen çiftçilere fayda sağlayacak.

BASF Tarım Çözümleri İş Birimi Başkanı Markus Heldt konuyla ilgili olarak, "Tohumdan hasata kadar çok daha güçlü çözümler ile pazardaki rekabeti artıracağız. Bu çözümler ile müşterilerimiz bugün ve gelecekte gerçek bir seçim yapma şansına sahip olacaklar.” dedi.

Markus Heldt ayrıca “İş birimleri ve varlıkların sorunsuzca transferi ve çalışanların problemsiz şekilde entegrasyonuna yönelik aylar süren hazırlıklardan sonra, herkes artık yeni bir ekip olarak çalışmaya başlamak için heyecanlı." şeklinde konuştu.

Tarım işinin genişleyen kapsamını yansıtmak üzere BASF, Bitki Koruma olan iş biriminin ismini Tarım Çözümleri (Agricultural Solutions) olarak değiştirdi.Ayrıca bölüm, tohum ve tohum teknolojileri için yeni bir global iş birimi de oluşturdu.