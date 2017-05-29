BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ'TAN 'KIDEM TAZMİNATI' AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Burada gazetecilerin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, kıdem tazminatı reformunun çok detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiğini belirterek, "Politika hedefleri olarak, işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform, detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu." dedi.

"Emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş emeklilik yaşının yukarı çekileceği iddialarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2036 yılına gelindiğinde, Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir planlama yapıyor. Bu çerçevede, mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."

"Bazı araçlarımızın ÖTV'siz akaryakıt temin etmesi sağlanacak"

Kurtulmuş, gümrük kapılarında bazı araçlara ÖTV'siz akaryakıt temin etmesi sağlanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mevcut gümrük kapılarına ilave olarak, yeni gümrük kapılarında da tırların, birtakım mal sevkiyatında bulunan araçlarımızın ÖTV'siz akaryakıt temin etmesi sağlanacak. İkinci olarak da miktarda artış yapılacaktır, belli miktar üzerinde duruluyor. Bu çalışmalar ekonomik yükleri hesaplandıktan sonra önümüzdeki günlerde Türkiye kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Anadolu Haber Ajansı