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BARAJLARIN YÜZDE 40'I DOLDU

14 Şubat 2017 Salı 09:37
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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "İçme suyu amacıyla inşa edilen 89 barajın yaklaşık yüzde 40'ı, enerji amacıyla inşa edilen 109 barajın yaklaşık yüzde 36'sı doldu"

BARAJLARIN YÜZDE 40'I DOLDU
ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, içme suyu amacıyla inşa edilen 89 barajın yaklaşık yüzde 40'ının dolduğunu bildirdi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajların doluluk oranında öncelikle büyük şehirleri önemsediklerini vurguladı. 

İstanbul'da dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan fazla insanın yaşadığını belirten Bakan Eroğlu, İstanbul'a çok sayıda baraj ve içme suyu temin tesisi yaptıklarını söyledi. 

Şu anda İstanbul'daki barajın doluluk oranının yüzde 86 civarında olduğunu dile getiren Veysel Eroğlu, "Herhangi bir sıkıntı yok. İzmir'de yüzde 61'i dolu, Bursa'da barajların 32'si dolu ama kar erimeleri başlayınca doluluk oranı da artacaktır." dedi. 

Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ankara'da ise barajların yüzde 15'i dolu. Ankara'ya içme suyu temin eden Çamlıdere Barajı'nın rezervuar hacmi çok büyük olduğu için barajın doluluk oranı yüzde 15 olmasına rağmen barajdaki mevcut su Ankara'nın içme suyu ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak değerdedir. Ankara'nın içme suyunun sigortası mahiyetinde olan Gerede İçme Suyu Projesi'nde de sona yaklaşıldı. Bu proje tamamlandığında Ankaramız 2050 yılına kadar herhangi bir içme suyu sıkıntısı yaşamayacaktır. Tünelin 3'te 2'si bitti. İstanbul'da da Melen Barajı bittiği zaman, Melen Barajı tek başına İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak. Gelecekteki nüfus artışını da dikkate alarak, en azından 2071 yılına kadar su problemini planladık. Şimdi İstanbul'da 2 baraj daha inşa ediyoruz. Bunlar da yapıldığı zaman artık İstanbul'un hiçbir su sıkıntısı kalmayacak. İstanbul'da gelecek yıllar için planlamalar yapıp, 35 milyon insana yetecek suyu hazır ediyoruz."

- "Sıcaklıklar yükseldikçe kar erimeleri artacak"

Susuzluğun, salgın hastalıkları ve ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirebileceğine dikkati çeken Bakan Eroğlu, "Susuzluk çok büyük sıkıntıdır, su varsa hayat vardır." diye konuştu. 

Türkiye genelindeki barajların içme suyu, sulama, enerji üretme amacıyla yapıldığını aktaran Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"İçme suyu amacıyla inşa edilen 89 barajın yaklaşık yüzde 40'ı, enerji amacıyla inşa edilen 109 barajın yaklaşık yüzde 36'sı doldu. İçme suyu amacıyla yapılan barajlarda, Asi ve Doğu Karadeniz'de barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 100'e ulaştı. Batı Karadeniz'de doluluk oranı yüzde 80, Kuzey Ege ve Marmara'da ise yüzde 70'in üzerine çıktı. Yeşilırmak'taki barajlarda ise doluluk oranı yüzde 70 oldu."

Sıcaklıklar yükseldikçe kar erimelerinin artacağını dile getiren Veysel Eroğlu, bu konuda Bakanlığının bütün birimlerine talimat verdiğini, ayrıca ilgili birimlere de ikaz yazıları yazıldığını ifade etti.

Sıcaklığın birden yükselmesinin karların erimesine ve sel baskınlarına sebep olabileceğini kaydeden Bakan Eroğlu, mart ve nisan aylarının taşkınlar açısından önemli olduğunu, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.


Anadolu Haber Ajansı
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