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BANKALARA OLAN BORÇLARA YÖNELİK ÖNEMLİ KARAR

BANKALARA OLAN BORÇLARA YÖNELİK ÖNEMLİ KARAR

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:53
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BANKALARA OLAN BORÇLARA YÖNELİK ÖNEMLİ KARAR

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye niteliğindeki kararına göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek. TBB'nin bu kararı üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak. TBB'nin reel sektör kararı çok önemli" açıklamasında bulundu.
Konu ile ilgili TBB adına yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"TBB Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmış ve kendileri ile paylaşılmıştır:

Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden;

*Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış 

HAKKINDA İFLAS KARARI YOKSA

*Hakkında iflas kararı bulunmayan

*Kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış 

*Nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla;

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak;

6 AYA KADAR ANAPARA ÖDEMESİZ

*spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 

*6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere,

* toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.

Uygulama için, işletmeler, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. "

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kararı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da açıklama geldi. Bakan Albayrak;  "Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum. 15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız" açıklamasında bulundu. 

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