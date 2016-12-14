BANKALARA İBRAZ EDİLEN ÇEK ADEDİ AZALDI

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ve adedinin en fazla olduğu 5 il, sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa olarak gerçekleşti. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 9 ile Bilecik, yüzde 8,5 ile Hakkari, yüzde 8,2 ile Mardin, yüzde 8,1 ile Ardahan ve Kırıkkale oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 2,3 ile Çankırı, yüzde 1,7 ile Edirne ve yüzde 1,3 ile Çorum olarak kayıtlara geçti. Adet bazında, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 9,4 ile Hakkari, yüzde 8,4 ile Şırnak, yüzde 6,5 ile Mardin, yüzde 6,2 ile Kırıkkale ve yüzde 5,5 ile Diyarbakır oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu illerin ise yüzde 2 ile Çankırı, yüzde 1,8 ile Sinop ve yüzde 1,6 ile Kastamonu olduğu görüldü.
Anadolu Haber Ajansı
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