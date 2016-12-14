BANKALARA İBRAZ EDİLEN ÇEK ADEDİ AZALDI

İSTANBUL (AA) - Bu yılın ocak-kasım döneminde bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 azalarak 19,8 milyon adet oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, kasım ayı çek raporunu yayımladı. Bu yılın ocak-kasım döneminde, bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 düşüşle 19,8 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu çeklerin parasal tutarı yüzde 6,3 artışla toplam 647 milyar TL'ye ulaştı. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi ise yüzde 4 artış gösterdi. Parasal tutarı 25,5 milyar TL olan 730 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Aynı dönemde, karşılıksız işlemi yapılan 4,5 milyar TL tutarındaki 151 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 3,9 olurken, adet olarak 0,3 puanlık artış ile yüzde 3,7 oldu.



Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ve adedinin en fazla olduğu 5 il, sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa olarak gerçekleşti. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 9 ile Bilecik, yüzde 8,5 ile Hakkari, yüzde 8,2 ile Mardin, yüzde 8,1 ile Ardahan ve Kırıkkale oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 2,3 ile Çankırı, yüzde 1,7 ile Edirne ve yüzde 1,3 ile Çorum olarak kayıtlara geçti. Adet bazında, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 9,4 ile Hakkari, yüzde 8,4 ile Şırnak, yüzde 6,5 ile Mardin, yüzde 6,2 ile Kırıkkale ve yüzde 5,5 ile Diyarbakır oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu illerin ise yüzde 2 ile Çankırı, yüzde 1,8 ile Sinop ve yüzde 1,6 ile Kastamonu olduğu görüldü.







Anadolu Haber Ajansı