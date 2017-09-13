BANKALARA 8 AYDA 13 MİLYON ÇEK İBRAZ EDİLDİ

İSTANBUL (AA) - Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın 8 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 13 milyon adet oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, ağustos ayı çek raporunu yayımladı. Rapora göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde bankalara ibraz edilen çek sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 13 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu çeklerin parasal tutarı yüzde 7,4 artışla toplam 500 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu dönemde parasal tutarı 11 milyar TL olan 303 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılıksız çeklerin adedinde yüzde 42,4 ve tutarında yüzde 37,5 azalış yaşandı. Aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 2 milyar TL tutarındaki 66 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen toplam çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti. Karşılıksız çek adedi ise geçen yıla göre 1,3 puan düşerek yüzde 2,3 oldu.



Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu 5 kent sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak belirlendi. Adetsel olarak da en yüksek 5 kent İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa olarak gerçekleşti. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu kent yüzde 8,3 ile Iğdır oldu. Iğdır'ı, yüzde 7,8 ile Ağrı, yüzde 5,5 ile Muş ve Mardin, yüzde 5,3 ile Batman izledi. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu kentler ise Karabük, Sinop ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.

Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu kentler yüzde 5,7 ile Iğdır, yüzde 5,6 ile Ağrı, yüzde 4,4 ile Bitlis, yüzde 4 ile Batman ve yüzde 3,8 ile Mardin oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu kentler ise Sinop, Kastamonu ve Isparta olarak gerçekleşti.

Anadolu Haber Ajansı