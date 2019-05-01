Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
95416
ALTIN
245.160
DOLAR
5.9430
STERLİN
7.7862
EURO
6.6810

Bankalar Mart ayında kâr rekoru kırdı

Bankacılık sektörü mart ayında 5,9 milyar lira net kârla, tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı.

Bankalar Mart ayında kâr rekoru kırdı

Bankacılık sektörü mart ayında 5,9 milyar lira net kârla, tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 14:16
1246 Okunma
Bankalar Mart ayında kâr rekoru kırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre; bankacılık sektörünün martta aylık kârı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi.

EN YÜKSEK AYLIK KÂR

Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre kârlarda düşüş görülse de martta, 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık kârına ulaşıldı.

Ocakta ve şubatta, aylık bazda geçen yılın aynı aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,3 düşüş yaşanmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörü 12 milyar 351 milyon lira kâr elde etti. Bu rakam, 2018'in ilk çeyreğindeki 13 milyar 995 milyon liralık kâra göre yüzde 12'lik azalışa işaret etti.

BANKALARIN FAİZ GELİRİ 79.3 MİLYAR LİRA

Bankaların ilk çeyrekte elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla 103.1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 73.7 milyar düzeyinde gerçekleşmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde bankalar kredilerden 79.3 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 14.9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 3.7 milyar lirası kredi kartlarından, 9.1 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 51.5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

MEVDUATA 47,5 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDENDİ

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 68.4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 72 artışla 47.5 milyar liraya ulaştı. Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 69'u mevduata ve yüzde 10'u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, mart sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 34.6 milyar liraya yükseldi. Sektörün, yılın ilk çeyreğinde personel gideri 8 milyar 53 milyon lira oldu.

İŞTE AYLIK NET DÖNEM KÂRI

Bankacılık sektörü aylık net dönem kârı şöyle (milyon TL):

Bankalar martta uÃ§uÅa geÃ§ti

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EPGİS: 22 milyar tl vergi kaçırılıyor
EPGİS: 22 milyar tl vergi kaçırılıyor
Hazine borçlanma stratejisini açıkladı
Hazine borçlanma stratejisini açıkladı
TCMB'den rezerv açıklaması
TCMB'den rezerv açıklaması
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim