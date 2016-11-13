BANKALAR 9 AYDA 4 BİN 500 ÇALIŞANLA YOLLARINI AYIRDI

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörü ocak-eylül döneminde 4 bin 537 kişi ile yollarını ayırırken, bunların yüzde 52'sinin yabancı sermayeli bankalarda çalışanlar olduğu görüldü. AA muhabirinin Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerinden derlediğine göre bankacılık sektörü Eylül 2016 sonu itibarıyla 197 bin 733 kişiye istihdam sağlarken, bu rakam geçen yıl sonunda 201 binin üzerindeydi. Bankalar, Aralık 2015-Eylül 2016 döneminde bin 66 yeni kişiye istihdam sağlarken, işten çıkarma, kendi isteğiyle ayrılma ya da emeklilik dolayısıyla da 4 bin 537 kişi ile de yollarını ayırdı. Yılın 9 aylık döneminde yabancı sermayeli bankalar 2 bin 364 kişi ile yollarını ayırdı. Aynı dönemde özel sermayeli bankalarda bin 193, kamu sermayeli bankalarda 802 ve kalkınma ve yatırım bankalarda 174 kişi istihdam dışı kaldı. Bu dönemde HSBC bin 29 , Finansbank 552 , Ziraat Bankası 541, Şekerbank 532 , Akbank 306 ve İş Bankası 292 kişiyle yollarını ayırdı. Ocak-Eylül döneminde en fazla işe alımı 284 kişi ile Yapı Kredi yaptı. Bu bankayı 212 kişiyle Garanti Bankası ve 206 kişiyle Fibabanka takip etti.



- 3. çeyrekte 2 binin üzerinde çalışanla yollar ayrıldı

Bu yılın 3. çeyreğinde bankalar 2 bin 82 kişi ile yollarını ayırırken, 387 kişiye de yeni istihdam sağladı. Haziran 2016 - Eylül 2016 döneminde Finansbank 387 kişi ile yollarını ayırdı. Bu bankayı 337 kişiyle Halkbank, 301 kişiyle Ziraat Bankası, 214 kişiyle Şekerbank ve 191 kişiyle HSBC izledi.

3. çeyrekte en fazla işe alımı VakıfBank 147 kişiyle yaparken, bu bankayı 74 kişiyle Fibabanka ve 45 kişiyle Odeabank takip etti.

Hali hazırda eylül sonu itibarıyla en çok istihdamı 25 bin 156 kişiyle Ziraat Bankası yapıyor. İş Bankası 24 bin 865i, Garanti Bankası 19 bin 904 , Yapı Kredi 18 bin 545, Halkbank 16 bin 843 ve VakıfBank 15 bin 510 kişiyi istihdam ediyor.



- 9 ayda 236 şube kapandı

Bankalar şubeleşme politikalarında strateji değişikliğine giderek, şubenin verebileceği hizmetleri mobil ve dijital platforma taşıdı. Ayrıca yurt içinde yaşanan gelişmeler ve bankaların maliyetlerini azaltmak istemesi şube sayısında düşüşün ana nedenleri olarak görülüyor.

Verilere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Halkbank 12, Türk Ekonomi Bankası (TEB) 7 ve Halkbank 6 yeni şube açtı.

HSBC, banka ile yollarını ayıran kişi sayısında olduğu gibi şube kapatmada da lider oldu. Söz konusu dönemde HSBC 93, Yapı Kredi 35, Şekerbank 28 ve ING Bank 25 şube kapattı. Bankalar, bu yılın 9 aylık döneminde 28 şube açarken, 236 şubeyi de kapattı. Sektörde toplam şube sayısı 2015 yıl sonunda 11 bin 193 iken Eylül 2016 itibarıyla 10 bin 985'e geriledi. İstihdam ve şubeleşmedeki strateji değişikliğine karşın sektör bu yılın 9 ayında 28 milyar 906 milyon TL net kar elde etti.

Anadolu Haber Ajansı