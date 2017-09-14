BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ AZALDI

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 11 milyar 108 milyon lira azalarak 1 trilyon 977 milyar 600 milyon liraya geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 8 Eylül ile biten haftada 11 milyar 108 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 988 milyar 708 milyon liradan 1 trilyon 977 milyar 600 milyon liraya düştü. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 51 milyar 839 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 821 milyar 691 milyon lira oldu. Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 8 Eylül ile biten haftada 4 milyar 179 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,25 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 682 milyar 71 milyon liraya indi.



Tüketici kredileri

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 8 Eylül ile biten haftada 1 milyar 360 milyon lira artarak 380 milyar 946 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 44 milyon lirası konut, 6 milyar 669 milyon lirası taşıt ve 189 milyar 233 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 990 milyon lira azalarak 338 milyar 393 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,09 azalışla 86 milyar 799 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 40 milyar 864 milyon lirası taksitli, 45 milyar 935 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 8 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,85 gerileyerek 13 milyar 328 milyon liraya düştü. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,06 artışla 394 milyar 551 milyon liradan 394 milyar 780 milyon liraya ulaştı.

Anadolu Haber Ajansı