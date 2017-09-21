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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

21 Eylül 2017 Perşembe 15:15
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BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 15 Eylül itibarıyla 1 trilyon 990,1 milyar liraya yükseldi

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI
İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 512 milyon lira artarak 1 trilyon 990 milyar 112 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 15 Eylül ile biten haftada 12 milyar 512 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 977 milyar 600 milyon liradan,1 trilyon 990 milyar 112 milyon liraya çıktı.  Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 53 milyar 549 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 831 milyar 976 milyon lira oldu.  Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 15 Eylül ile biten haftada 19 milyar 669 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,17 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 701 milyar 740 milyon liraya çıktı. 

Tüketici kredileri 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 15 Eylül ile biten haftada 485 milyon lira artarak 381 milyar 431 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 490 milyon lirası konut, 6 milyar 659 milyon lirası taşıt ve 189 milyar 282 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 362 milyon lira artarak 338 milyar 755 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,25 artışla 87 milyar 13 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 257 milyon lirası taksitli, 45 milyar 756 milyon lirası taksitsiz oldu.  Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 15 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,11 gerileyerek 13 milyar 46 milyon liraya düştü.  Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,03 artışla 394 milyar 780 milyon liradan 394 milyar 918 milyon liraya ulaştı. 


Anadolu Haber Ajansı
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