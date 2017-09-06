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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:05
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BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 25 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 988,7 milyar liraya yükseldi

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI
İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 874 milyon lira artarak 1 trilyon 988 milyar 723 milyon liraya yükseldi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 25 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 874 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 986 milyar 849 milyon liradan 1 trilyon 988 milyar 723 milyon liraya yükseldi. 

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 52 milyar 633 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 831 milyar 589 milyon lira oldu. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 25 Ağustosla ile biten haftada 4 milyar 419 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,26 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 708 milyar 552 milyon liraya çıktı. 



- Tüketici kredileri



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 25 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 121 milyon lira artarak 379 milyar 738 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 78 milyon lirası konut, 6 milyar 709 milyon lirası taşıt ve 187 milyar 951 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 115 milyon lira artarak 340 milyar 322 milyon liraya oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 yükselişle 86 milyar 5 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 278 milyon lirası taksitli, 44 milyar 727 milyon lirası taksitsiz oldu. 

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 25 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,61 azalarak 12 milyar 990 milyon liraya geriledi. 

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,45 artışla 388 milyar 846 milyon liradan 394 milyar 481 milyon liraya ulaştı. 


Anadolu Haber Ajansı
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