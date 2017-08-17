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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

17 Ağustos 2017 Perşembe 14:54
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BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 11 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 988 milyar liraya yükseldi

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI
İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 11 milyar 300 milyon lira artarak 1 trilyon 987 milyar 965 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 11 Ağustos ile biten haftada 11 milyar 300 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 976 milyar 665 milyon liradan 1 trilyon 987 milyar 965 milyon liraya yükseldi.  Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 51 milyar 812 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 832  milyar 291 milyon lira oldu. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 11 Ağustosla ile biten haftada 17 milyar 18 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 705 milyar 857 milyon liraya yükseldi. 

Tüketici kredileri
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 11 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 982 milyon lira artarak 377 milyar 156 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 184 milyar 108 milyon lirası konut, 6 milyar 694 milyon lirası taşıt ve 186 milyar 354 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 90 milyon lira artarak 339 milyar 293 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,6 artarak 85 milyar 966 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 40 milyar 284 milyon lirası taksitli, 45 milyar 682 milyon lirası taksitsiz oldu.  Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 11 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,12 azalarak 13 milyar 181 milyon liraya geriledi.  Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,04 artışla 386 milyar 323 milyon liradan 386 milyar 464 milyon liraya ulaştı.


Anadolu Haber Ajansı
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