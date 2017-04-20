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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

20 Nisan 2017 Perşembe 11:38
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BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 14 Nisan itibarıyla 1 trilyon 887,9 milyar liraya yükseldi

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI
İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 64 milyon lira artarak 1 trilyon 887 milyar 910 milyon liraya ulaştı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 14 Nisan ile biten haftada 9 milyar 64 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 878 milyar 846 milyon liradan 1 trilyon 887 milyar 910 milyon liraya yükseldi. 

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 50 milyar 28 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 741 milyar 831 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 14 Nisan ile biten haftada 9 milyar 459 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 644 milyar 166 milyon liraya çıktı. 



- Tüketici kredileri 



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 14 Nisan ile biten haftada 2 milyar 520 milyon lira artarak 355 milyar 937 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 175 milyar 55 milyon lirası konut, 6 milyar 550 milyon lirası taşıt ve 174 milyar 332 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 474 milyon lira artarak 271 milyar 22 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 artarak 82 milyar 14 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 5 milyon lirası taksitli, 44 milyar 9 milyon lirası taksitsiz oldu. 

Bu arada, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 14 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,05 azalarak 13 milyar 287 milyon liraya geriledi. Takipteki alacaklar, bir önceki hafta 13 milyar 294 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. 

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 163 milyon lira artarak 360 milyar 344 milyon liradan 360 milyar 507 milyon liraya çıktı. 




Anadolu Haber Ajansı
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